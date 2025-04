Elezioni RSU: Flc Cgil primo sindacato all’Unibas, al Cnr di Tito e al Conservatorio di Potenza

“Grande risultato della Flc Cgil (lavoratori della conoscenza) alle elezioni delle rappresentanze sindacali che si sono svolte dal 14 al 16 aprile.” E’ quanto riportato in una nota in cui si aggiunge che “La Flc Cgil Basilicata è risultata prima nel voto Rsu all’Università della Basilicata, al Cnr di Tito e al Conservatorio di Potenza.

All’università, con una affluenza al voto superiore all’80%, la lista Flc registra un incremento in voti del 12% ed è la più votata in Ateneo (29,1% dei voti validi).

Ottimo risultato anche al Conservatorio di Potenza dove la lista Flc ottiene per la prima volta la prima posizione (39.7% dei voti validi). Trionfale l’esito al Cnr di Tito dove ha ottenuto il 69% di voti validi.”

“Le elezioni delle RSU nei settori della conoscenza – afferma il segretario generale della Flc Cgil Paolo Fanti – confermano una elevata partecipazione al voto e si dimostrano ancora una volta una straordinaria prova di esercizio di democrazia. I risultati del settore scuola sono ancora in corso di elaborazione, ma i dati parziali indicano che a risultati definitivi, il voto delle lavoratrici e lavoratori avrà premiato l’impegno e la coerenza della Flc Cgil”.

