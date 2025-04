Elezioni RSU Comune di Matera: FP Cgil raddoppia voti e seggi. FP Cisl (-1), stabili altre sigle.

Come in tutti i posti di lavoro del pubblico impiego, anche al Comune di Matera si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU (rappresentanza sindacale unitaria) con cui i lavoratori scelgono i propri rappresentanti nelle relazioni con il datore di lavoro. Lo spoglio si è svolto oggi. Hanno votato in 244 (su 264 aventi diritto) ed hanno scelto (al netto di 2 voti nulli e 2 schede bianche) di assegnare: 114 voti alla Cisl FP, 58 alla UIL Fpl, 48 alla FP Cgil, 10 al CSE FLPL. Pertanto la rappresentanza risulta essere composta da: 6 delegati della FP Cisl (che ne aveva 7 e ne perde uno), 3 della UIL Fpl (che li riconferma), 2 della FP Cgil (che ne aveva 1) e 1 confermato anche a CSE FLPL.

