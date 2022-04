Nel titolo e nell’ordine la sintesi dei suffragi conquistati dalle quattro liste per elezioni della rappresentanze sindacali unitarie al Comune di Matera, tenutesi da 5 al 7 aprile 2022. E questo, a livello di partecipazione, dovrebbe favorire il confronto con l’Amministrazione comunale su temi che spaziano dal personale ai bisogni della pianta organica alla organizzazione del lavoro, ad altri aspetti per mettere a punto la macchina comunale.

Rispetto al passato sono stati espletati e sono in corso di espletamento i concorsi, per compensare pensionamenti, prepensionamenti, inevitabili trasferimenti e vecchie carenze, evidenziatesi negli anni. Il ringiovanimento degli organici dovrebbe contribuire a innovare la macchina organizzativa e, aspetto, non secondario il rapporto con i cittadini soprattutto attraverso una informazione (vecchia e persistente pecca) puntuale che vada oltre gli slogan stantii della ”digitalizzazione, semplificazione e ricorso alle APPlicazioni”. La realtà è un’altra…e di questo dovranno occuparsi sindacati , amministratori, dirigenti e non sarebbe male coinvolgere con tempi e modalità da studiare anche i cittadini, fruitori dei servizi.

E veniamo agli eletti che sono:

-per la lista 2 (Cisl funzione Pubblica) Pietro Mascolo (54 voti), Domenico Andrulli (39 voti), Egidio Cuscianna (29 voti), Pietro D’Alema (27 voti) , Sergio Galante (22 voti), Velentina Casareale (14 voti) e Giuseppe Regina (10 voti);

-per la lista n,3 (Uil FP) Giacinta Di Lecce (22 voti),Federico Lorusso (18) e Pietro Cimarrusti con 15 voti;

-per la Lista 1 (Confederazione indipendente sindacati europei C.S.E FLP.L ) eletto Piero Cancelliere con 12 voti

-e Anna Giammetta Lista 4 (Fp Cgil) con 19 voti.

Auguri di buon lavoro a tutti, con alcuni volti nuovi e una rappresentanza femminile, e per il sindacato una occasione per rafforzare il rapporto con gli iscritti e il confronto con l’Amministrazione comunale, per migliorare l’ efficienza della macchina amministrativa nella produzione dei servizi.

Buona la percentuale dei votanti 219 (su 247) , pari all’88 per cento. La lista più votata è stata la n.2 quella della Cisl (121),seguita dalla Uil la n. 3 con 51, dalla Cgil la n.4 con 25 e dalla n1.Confederazione indipendente sindacati europei C.S.E FLP.L con 14 voti.

Ora il confronto, in primis con l’assessore Angelo Cotugno che detiene le deleghe al personale e all’innovazione, e a seguire i fatti con impegni e tempi da mantenere, visibili anche all’esterno.