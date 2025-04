Elezioni RSU 2025, la Fp Cgil Matera: risultati soddisfacenti

“Il 14, 15 e 16 aprile 2025 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego. La Fp Cgil di Matera – presente con proprie liste negli Enti pubblici dei comparti delle Funzioni Locali, Funzioni Centrali e Sanità – ha conseguito importanti avanzamenti nei tre diversi comparti.” E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Segreteria provinciale dell’organizzazione sindacale in cui si sottolinea che “Questo significativo incremento non è solo un numero, ma rappresenta una ritrovata fiducia da parte delle lavoratrici e dei lavoratori nei confronti del nostro sindacato. La nostra organizzazione ha lavorato instancabilmente ed il risultato ottenuto è il frutto di un lavoro di squadra, di ascolto e di dialogo continuo con le lavoratrici e i lavoratori. Un’ottima performance è stata registrata in sanità, dove la Fp Cgil di Matera ha ottenuto un incremento dei consensi di ben oltre il 45% rispetto alle precedenti elezioni, aumentando la propria presenza nell’ambito della RSU. Significativi sono anche i risultati ottenuti dalla Fp Cgil di Matera negli Enti delle Funzioni Locali. In particolare, i consensi al Comune di Matera – raddoppiati rispetto a quelli della precedente tornata – e quelli ottenuti alla Provincia di Matera e al Comune di Bernalda, hanno determinato in questi Enti un incremento dell’incidenza percentuale della nostra rappresentanza sindacale. La Fp Cgil è al primo posto in termini di consensi in alcuni piccoli comuni ed anche in altri di medio-dimensioni (Montalbano, Pisticci e Scanzano), a dimostrazione del suo radicamento sul territorio, su cui però sarà necessario continuare a lavorare per rafforzarlo. Nell’ambito degli Enti delle Funzioni centrali, si registra un risultato straordinario ai “Musei Nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata del Ministero della Cultura”, in cui la Fp Cgil di Matera risulta essere il primo sindacato, con ben oltre il 40% delle preferenze. La Fp Cgil di Matera è il primo sindacato anche presso la “Procura della Repubblica”, con il 50% delle preferenze, ed ha confermato la propria presenza in Questura (con il numero maggiore dei seggi in favore della Fp Cgil), in Prefettura e in Tribunale. Significativo è anche il ritorno della nostra rappresentanza sindacale in Agenzia delle Entrate. Nel ringraziare tutti coloro che si sono candidati nelle liste della Fp Cgil e tutti coloro che hanno sostenuto con il voto la Fp Cgil, il risultato ottenuto è, per noi, una rivolta partita dai lavoratori e ci consegna una motivazione in più per continuare a lottare per salvaguardare la dignità e il benessere di tutti i lavoratori, auspicando anche in una stagione di contrattazione decentrata che metta al centro il diritto al lavoro e i diritti degli stessi lavoratori. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono, con la determinazione di garantire un futuro migliore per tutti.”

