Elezioni provinciali di Matera, Quarto: centrodestra maggioranza per la prima volta. Fratelli d’Italia primo partito e forza trainante

«Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Matera consegnano un dato politico chiaro e oggettivo: per la prima volta l’ente è governato da una maggioranza di centrodestra, con Fratelli d’Italia primo partito e protagonista assoluto di questo risultato». Lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, commentando l’esito del voto. “Fratelli d’Italia è la forza politica che esprime il maggior numero di consiglieri all’interno del nuovo Consiglio provinciale di Matera, avendo eletto tre rappresentanti nella lista Insieme per la Provincia di Matera, lista interamente riconducibile al partito. In ordine di elezione, sono risultati eletti Carlo Ruben Stigliano, Antonella Bilotta e Alberto Marzano. A loro va il mio augurio di buon lavoro – prosegue Quarto – nella consapevolezza che sapranno interpretare questo mandato con senso di responsabilità, spirito istituzionale e attenzione concreta alle esigenze dei Comuni e dei territori. La lista Insieme per la Provincia di Matera – sottolinea ancora Quarto – ha ottenuto tre seggi, affermando Fratelli d’Italia come primo partito in Consiglio provinciale e confermando la forza organizzativa, il radicamento amministrativo e la credibilità politica del nostro progetto. Un risultato che nasce dal lavoro quotidiano svolto nei territori e dal rapporto costante con gli amministratori locali. Voglio inoltre rivolgere un ringraziamento sincero a tutti i dirigenti nazionali, regionali, provinciali e sezionali di Fratelli d’Italia che con il loro impegno costante, la loro dedizione e il lavoro politico svolto sul campo hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato complessivo. In questo quadro – aggiunge Quarto – desidero rivolgere un ringraziamento particolare anche ai candidati Doriano Manuello e Angela Salerno, il cui contributo politico, organizzativo e territoriale è stato determinante per il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia. Il dato politico centrale – conclude – è che Fratelli d’Italia svolgerà un ruolo determinante nella nuova fase della Provincia di Matera, contribuendo a un governo dell’ente improntato a serietà amministrativa, equilibrio e visione strategica, nell’interesse delle comunità e dello sviluppo del territorio».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.