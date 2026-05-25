Elezioni Comunali 2026: QUI il link per seguire lo spoglio in diretta

Urne aperte per la seconda giornata di voto in quasi 750 Comuni italiani (di cui 18 capoluoghi). Si vota fino alle 15 e poi lo spoglio. A QUESTO LINK E’ POSSIBILE SEGUIRE LO SPOGLIO REALE DEI VOTI IN DIRETTA: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260524/comunali/votanti/primoturno/italia . Sono oltre 6,6 milioni gli italiani che sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle Regioni a statuto ordinario. Attenzione puntata su 18 capoluoghi (uno di Regione e 17 di Provincia): si tratta di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Nelle scorse elezioni in 8 aveva vinto il centrosinistra, in 5 il centrodestra e in 5 candidati indipendenti o di altri partiti. Anche questa volta si registra una riduzione di votanti. Alle 23 di ieri l’affluenza al voto era stata del 46,31% rispetto al dato precedente, alla stessa ora, che era del 50,20%. Fra poco alle 15,00 si avrà il dato definitivo. Questo è l’ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del 2027. Numerose le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. Sono, invece, circa 50 mila i lucani chiamati al voto in questa tornata di rinnovo dei Consigli comunali e la scelta del nuovo sindaco. Si voterà in 16 Comuni, 10 in provincia di Potenza: Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosismo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi. Sei in Provincia di Matera: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi. Nessun Comune arriva a 15 mila residenti, per cui si voterà su un unico turno, salvo casi di assoluta parità per i quali sarebbe necessario un turno di ballottaggio (anche questo si terrebbe domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno). Il Comune più popoloso è Lauria, che è anche uno dei due (insieme a Sarconi) commissariati, mentre sono 39 in tutto i candidati-sindaco, 10 le donne. Nessun partito ha messo in gioco il proprio simbolo. Tutte liste civiche. Non un buon segno. In un solo Comune, Moliterno, dove si ricandida il primo cittadino uscente Antonio Rubino, c’è una sola lista: se la dovrà vedere con il quorum.

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