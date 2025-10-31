Elezioni assemblea delegati Fondo Espero: Flc Cgil primo sindacato in Basilicata

“Il 27, 28, 29 ottobre si sono svolte le elezioni online per il rinnovo dell’assemblea dei soci del Fondo pensioni Espero. La FLC CGIL, dopo il successo nel rinnovo delle RSU ad aprile, ha ottenuto un risultato straordinario: è il primo sindacato, con 8.769 preferenze pari al 35,20% dei voti e ottenendo 11 seggi su 30. La Flc Cgil è risultata primo sindacato anche a livello regionale in Basilicata, ottenendo il 48% di preferenze e con un distacco di circa il 30% dal secondo sindacato, che ha totalizzato il 19% di voti. Nella sola provincia di Matera la Flc Cgil ha ottenuto il 61%.” E’ quanto riportato in una nota in cui, in proposito, la segretaria generale Flc Cgil Basilicata, Angela Uricchio spiega che: “Questo esito è frutto del lavoro di tutta l’organizzazione e ci consente di mantenere gli impegni presi con le elettrici e gli elettori rispetto alla corretta gestione del fondo di previdenza complementare. Noi pensiamo che anche questo sia un modo per tutelare e difendere la previdenza pubblica. Ringraziamo tutti coloro che con il voto hanno espresso fiducia nel sindacato della scuola della Cgil. Questo successo è frutto dell’impegno collettivo, della fiducia degli iscritti e del lavoro quotidiano di delegati e strutture territoriali. Una vittoria che conferma la credibilità del progetto sindacale della Flc Cgil, basato sulla trasparenza, sulla partecipazione e su un’idea di previdenza complementare come diritto e garanzia per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola.” L’Assemblea dei delegati è un organo specifico dei fondi pensione negoziali che come Espero, a differenza dei fondi aperti, sono istituiti dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze dei datori di lavoro come associazioni senza scopo di lucro che operano nell’esclusivo interesse dei soggetti aderenti. Rispetto alle altre forme di previdenza complementare, 𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗼𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗼𝗻𝗼 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗗𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮, 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗶.

