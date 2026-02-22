Elezione del Presidente del Consiglio comunale di Matera: la crisi è politica, non tecnico-amministrativa

“In merito al dibattito pubblico sviluppatosi nelle ultime ore sull’interpretazione della nota prefettizia relativa alle modalità di elezione del Presidente del Consiglio comunale di Matera, riteniamo doveroso esprimere pieno sostegno istituzionale e personale alla Segretaria Generale del Comune, dott.ssa Virginia Terranova.” E’ quanto si legge in una nota congiunta a firma dei consiglieri comunali di opposizione (Nunzia Antezza, Domenico Bennardi, Roberto Cifarelli, Luca Colucci, Raffaele Cotugno, Paolo Grieco, Angelo Lapolla, Tommaso Perniola, Marina Rizzi, Angelo Rubino, Enzo Santochirico, Domenico Schiavo, Roberto Suriano, Saverio Tarasco, Adrana Violetto) che così prosegue: “La nota diffusa dalla Segretaria Generale chiarisce in modo puntuale e documentato come la comunicazione della Prefettura non contenga alcuna smentita del parere espresso dagli uffici comunali, né tantomeno la qualificazione di “errore tecnico” più volte evocata nel dibattito politico e mediatico. Al contrario, dalla stessa comunicazione emerge che l’interpretazione delle norme statutarie spetta in via autonoma all’Ente e che l’eventuale superamento delle criticità riscontrate attiene a una possibile revisione delle disposizioni regolamentari per il futuro.

Appare quindi improprio attribuire alla Segreteria Generale responsabilità che non le competono, soprattutto alla luce del fatto – ricordato dalla stessa dott.ssa Terranova – che il parere del Segretario non è mai vincolante.

È inoltre significativo che la posizione della Segretaria Generale risulti confermata anche dall’Avvocatura comunale, circostanza che rafforza la correttezza dell’interpretazione adottata e smentisce la narrazione di presunti errori o forzature tecniche.

In questo quadro, si dissente dalla posizione del Sindaco, che in una dichiarazione ha avallato una lettura della nota prefettizia contrastante con la lineare interpretazione della norma statutaria data dalla Segretaria Generale e dallo stesso Consiglio comunale.

La crisi che da mesi impedisce l’elezione del Presidente del Consiglio comunale è prima di tutto una crisi politica della maggioranza e nulla ha a che vedere con i funzionari dell’Ente, che hanno operato nel rispetto delle norme e con il supporto degli organi legali interni.

Alla Segretaria Generale va il nostro sostegno per l’imparzialità e la trasparenza con cui ha esercitato le proprie funzioni, a tutela della legalità amministrativa e dell’autonomia dell’istituzione comunale.” Matera, 22 febbraio 2026

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.