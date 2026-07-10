Eleganza senza tempo al Castello Lancellotti: debutto da applausi per la Società di Danza Matera

Un viaggio nel tempo tra abiti d’epoca, musiche raffinate e il fascino delle danze storiche. È stato un debutto ricco di emozioni quello della Società di Danza Matera, protagonista nei giorni scorsi al suggestivo Castello Lancellotti di Lauro, in provincia di Avellino, dove ha preso parte a uno degli appuntamenti più affascinanti dell’estate culturale campana.

Inserita nel cartellone degli eventi promossi e patrocinati dal Comune di Lauro, la manifestazione ha trasformato il prestigioso maniero in un palcoscenico d’altri tempi, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia, arte e danza.

Per il gruppo materano, guidato dalla maestra Lella Lembo, si è trattato del primo importante appuntamento nazionale, condiviso con oltre settanta ballerini provenienti da diverse città italiane. Un esordio che ha saputo coniugare emozione, passione e grande eleganza, confermando la qualità del percorso intrapreso dagli allievi negli ultimi mesi.

L’evento, organizzato dall’Associazione Pro Lauro in collaborazione con la Società di Danza Salerno, ha accompagnato la visita guidata al castello con due distinti momenti coreografici. Il primo ha riportato il pubblico nell’atmosfera raffinata dell’età Regency, mentre il secondo, ambientato nella spettacolare Sala delle Armi, ha celebrato le danze dell’Ottocento, offrendo uno spettacolo di rara suggestione che ha saputo fondere storia e arte in un’unica narrazione.

Per gli allievi della Società di Danza Matera non è stata soltanto una performance, ma un’esperienza di crescita e di confronto con realtà provenienti da diverse regioni d’Italia. Ogni passo di danza ha raccontato il valore dello studio, della disciplina e del lavoro di squadra, elementi che rappresentano il cuore dell’attività guidata dalla maestra Lella Lembo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di appassionati provenienti da Campania, Basilicata e Abruzzo, confermando come la danza storica sia oggi un prezioso strumento di valorizzazione del patrimonio culturale. Attraverso la rievocazione delle tradizioni coreutiche dei secoli passati, luoghi di straordinario valore storico e artistico tornano a vivere, offrendo al pubblico esperienze capaci di coniugare cultura, spettacolo e turismo.

Al termine della manifestazione, la Società di Danza Matera ha espresso un sentito ringraziamento alla Società di Danza Salerno per l’organizzazione e la calorosa accoglienza, al presidente Antonio Ferraro, all’Associazione Pro Lauro e a tutti i gruppi partecipanti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

Quello vissuto al Castello Lancellotti rappresenta solo il primo capitolo di un percorso che guarda già ai prossimi appuntamenti. L’obiettivo della Società di Danza Matera è continuare a diffondere anche in Basilicata il fascino della danza storica, un patrimonio fatto di musica, eleganza, costume e tradizione, capace ancora oggi di emozionare e creare legami tra persone, territori e culture.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.