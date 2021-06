Lui il professor Nicola Frangione, professore di inglese in pensione , con la passione per i trenini, l’impegno culturale, ambientale e gran sacerdote dell’identità dei rioni Sassi e del parco rupestre, non se l’è presa più di tanto se qualcuno – ottuso,bigotto e radicalsciocco(beccatevi questo neologismo ndr)- ha avuto modo da ridere quando, nel pomeriggio di martedì 29 giugno, si è affacciato al balcone di casa sua in via Bruno Buozzi e ha salutato, ricambiato, dal ministro degli esteri Luigi Di Maio e dal sindaco Domenico Bennardi.

Sì, a torso nudo, dopo aver lasciato il libro sulla scalinata dove mena appena un alito vento, per fare il suo dovere di cittadino, che accoglie come sa ospiti italiani e stranieri.

Certo, Nicola, non ha problemi di prova costume o diete con beveroni miracolosi per perdere 10 kg (boom!) in una settimana e nè si sottopone a cerette e depilazioni. Ci tiene alla sua naturalezza, tra ciccia e peluria, che alcuni hanno paragonato allo ”Yeti” dei Sassi (creatura inesistente), e al suo sorriso rubicondo sormontato da occhialini gramsciani.

Manco a dirlo è stato inondato di foto, selfies da influenzer della buona tavola e dell’abbigliamento extralarge spaccabilancia per la varetà “R” , che sta per ”Robust” alla benedica, come si dice in dialetto materano.

Nicola ci scherza su e ci dice, prima del desinare, che lo rifarebbe nonostante il muso sdegnato di quanti magari dimenticano di essere meridionali o napoletani, magari non disdegnando – quando sarà- di candidarsi al Parlamento nel sicuro collegio di Campania3.

”Ai materani dice -il professore- di essere naturali e di difendere la nostra identità”. Fino alle rotondità… E poi porte aperte per un caffè. Ma la delegazione straniera, guidata dal ministro Luigi Di Maio, aveva i minuti contati.

Quanto al professor Frangione lo troverete con il pancione sullo scalone. E’ a furor di popolo il nostro ”Yeti” simpaticone…Se è cosi attendiamo il ritorno del Dalai Lama.