Effetto domino…via camper e roulotte da Lanera e ora sosta dove capita

A evidenziare il disagio,con spazi sottratti ai residenti, è Antonio Serravezza non nuovo a segnalare situazioni di abusivismo dei turisti su quattro ruote (sempre bene accetti a Matera, ci mancherebbe) ma che è opportuno sostino in spazi attrezzati. E così dopo che l’area del rione Lanera, antistante ai Palazzi della Regione e dell’Università, è stata destinata temporaneamente al luna park per i bimbi in occasione della Festa della Bruna ecco che camper e roulotte sostano -anche loro temporaneamente – dove capita. Il problema è sempre lo stesso. Quella tipologia di turismo deve essere accolta con tutti i comfort e servizi in spazi attrezzati.



LE OSSERVAZIONI DI SERRAVEZZA

Da giorni Matera è in fibrillazione per la Festa della Bruna. Le giostre sono arrivate, la città si prepara, ma c’è un problema che sta esasperando residenti e commercianti del centro storico: l’invasione dei camper.

Furgoni, roulotte sono parcheggiati ovunque, anche negli stalli gialli riservati ai residenti: spazi che dovrebbero garantire il diritto alimage2.jpeg parcheggio a chi vive e paga i tributi in centro sono occupati da mezzi che restano fermi 24h su 24.

Il risultato? Chi ha il contrassegno gira a vuoto per ore. Chi lavora o abita nel centro non trova dove lasciare l’auto. E i divieti ZTL sembrano lettera morta. Capisco il richiamo della Bruna e l’afflusso di turisti è una risorsa. Ma il rispetto delle regole dovrebbe valere per tutti. Esistono aree attrezzate, parcheggi scambiatori e norme precise per la sosta dei camper. Il centro storico non può diventare un campeggio a cielo aperto. Si chiede quindi all’Amministrazione Comunale, alla Polizia Locale e a chi è di dovere di intensificare i controlli proprio ora, nel periodo di punta della festa. Tolleranza sì, ma senza dimenticare i diritti di chi a Matera ci vive tutto l’anno.