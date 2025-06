Edilizia residenziale pubblica: proficuo incontro tra ATER e Confapi Matera sui programmi futuri dell’Azienda Territoriale

È stato un incontro proficuo quello che alcuni funzionari di Confapi Matera hanno avuto con l’Amministratore Unico dell’ATER, Maridemo Giammetta, e il Direttore, Pasquale Lionetti, presso la sede dell’Azienda Territoriale.

Al centro della discussione i programmi futuri dell’ATER per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici residenziali pubblici, le manutenzioni e, più in generale, gli appalti cui le imprese del territorio intendono partecipare. L’ATER di Matera, infatti, è una delle principali stazioni appaltanti della Basilicata, cioè una delle poche pubbliche amministrazioni potenzialmente in grado di aprire numerosi nuovi cantieri.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Associazione al termine dell’incontro, sia per l’approccio competente e pragmatico dell’Amministratore Unico e del Direttore, sia per le nuove opportunità di lavoro che si aprono per le imprese locali.

La sensibilità di Maridemo Giammetta verso le problematiche abitative del territorio troverà pratica attuazione con l’adesione al decreto per la riqualificazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica con il meccanismo delle Esco, che mira a finanziare interventi di efficientamento energetico negli edifici di proprietà dell’ATER, a valere sul PNRR.

L’iniziativa, che sarà resa pubblica dall’Amministratore Unico nelle prossime settimane, suscita grandi aspettative nelle imprese del territorio, molte delle quali si stanno già preparando per affrontare una sfida che richiede grandi capacità e know how.

Se messa nelle condizioni di operare bene, l’ATER può svolgere un ruolo fondamentale dal punto di vista sociale ed economico. L’edilizia residenziale pubblica, infatti, può soddisfare la domanda di abitazioni da parte delle fasce sociali meno abbienti – soprattutto oggi che non si trovano più alloggi in locazione -, può calmierare i prezzi di mercato verso il basso e può rilanciare l’economia con l’apertura di nuovi cantieri.

Il comparto delle costruzioni sconta i tagli degli investimenti nelle opere pubbliche e si regge ormai su lavori di modesta entità, sia nel mercato pubblico che in quello privato, con un’emorragia di operai e imprese molto preoccupante. In questo quadro desolante l’edilizia residenziale pubblica può rappresentare una valvola di sfogo per il settore e il volano di una ripresa sia pur parziale.

Gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici stanno diventando strategici nelle finalità pubbliche di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Per questo motivo, nell’interesse delle imprese associate che operano nel settore, ma anche nell’interesse generale della pubblica amministrazione e della collettività, Confapi Matera confida molto sull’intenzione dell’ATER di attuare il decreto attraverso proposte di iniziativa privata (partenariato pubblico-privato) per specifici interventi da eseguirsi sul patrimonio immobiliare dell’Azienda Territoriale.

In tal modo, inoltre, si potrebbe incentivare anche il criterio della territorialità, in guisa da interessare tutti i comuni e, di conseguenza, le imprese e i professionisti locali.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.