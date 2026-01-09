Domenica 11 gennaio alle ore 10.00 presso la chiesa Madonna delle Virtù nuova alla via Fiorentini/Rione Vetera, nell’ambito del palinsesto di “Devoti in Devozione” verrà presentato il volume “Edicole votive a Matera – Arte, devozione e memoria urbana” a cura di Nicola Laricchia, Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino ed Elena Baldassarre, pubblicato dall’Editore Antros.

Presentano Leo Montemurro (Presidente CNA – Matera) e Ferdinando Trotta (Presidente Volontari Open Culture 2019-OdV).

Intervengono:

Annalisa Corazza (Sostenitrice del Progetto Editoriale);

Nicola Laricchia (Autore e Presidente MUV Matera);

Raffaele Paolicelli (Autore e Cofondatore Rivista Mathera);

Francesco Foschino (Autore e Cofondatore Rivista Mathera);

Elena Baldassarre (Autore e socio MUV Matera).

Intermezzo musicale a cura di Pietro Nicola Locantore (Fisarmonicista).

“Edicole votive a Matera” narra riflessi di storia e tradizione delle edicole votive.

Alcune rappresentano vere e proprie opere d’arte mentre altre sono semplicemente testimonianze di fede e di storia.

Sono state catalogate e geolocalizzate ben 116 edicole, in più casi mai censite prima. Per quelle oggi distrutte, asportate, sostituite o vandalizzate, è stato possibile recuperare suggestive immagini d’epoca, spesso inedite.

Di alcune sono state raccolte testimonianze e aneddoti legati alle motivazioni che ne hanno determinato la realizzazione: richieste di grazie, ringraziamenti per presunti miracoli, richieste di protezione da spiriti maligni o per commemorazione delle anime dei defunti.

Erano punti di riferimento dei vicinati dove ci si riuniva per recitare il Rosario oppure, passando dinanzi, ci si toglieva il cappello segnandosi con la croce.

A corredo sono presenti gli itinerari suggeriti con relative mappe, e schede biografiche sugli artisti che le hanno realizzate.

Le splendide foto del ricco volume sono state messe a disposizione dall’Archivio Antros (Raffaele Paolicelli), dall’Associazione Muv Matera (Enza Doria, Claudio Bernardi, Nicola Laricchia e Antonio Lionetti), dall’Archivio storico Muv Matera (Augusto Viggiano, Michele Masciandaro, Gregorio Cozzolino, Collezione Vincenzo Sarra), dal Catasto dei Beni Culturali del Comune di Matera (Domenico Fiore), dal volume Sassi e Santi (Enzo Antonucci).

La pubblicazione è frutto del proficuo sodalizio tra il MUV Matera – Museo Virtuale della Memoria Collettiva APS – ETS che da oltre un decennio si prefigge di preservare e tramandare la memoria storica della città di Matera attraverso un archivio fotografico, pubblicazioni (L’Almanacco Materano), mostre fotografiche, convegni e rielaborazione di classici giochi rivisti in chiave locale (Tombola, Oca, Carte Napoletane e Mercante in fiera) e la Casa Editrice ANTROS, fondata da Raffaele Paolicelli e Francesco Foschino che dal 2017 pubblica la rivista di storia e cultura del territorio MATHERA. La società ha inoltre redatto ed ampliato il Catasto dei Beni Culturali del Comune di Matera e pubblicato libri di storia con riferimento al territorio di Puglia e Basilicata (Riflessi storici e toponomastici di Matera, L’Atlante delle illustrazioni ottocentesche delle architetture di Matera e pubblicazioni riguardanti i comuni pugliesi di Brindisi, Mottola e Palagianello).

