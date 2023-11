Edicole in disuso. Lasala: O le rimuovete o le riconvertite!

A sollecitare una risposta, ancora una volta, è l’attento osservatore Franco Lasala, che al decoro di Matera ci tiene e sollecita amministratori e tecnici del Palazzo di via Aldo Moro a intervenire, laddove possibile, mettendo mano al regolamento delle edicole, sollecitando proprietari o gestori a rimediare. E cita alcuni esempi di ‘’abbandono’’ e di degrado, a cominciare da quella di via Don Minzoni, ribattezzato ‘’boulevard’’ per il transito dei turisti che dai parcheggi, alla stazione, raggiungono piazza Vittorio Veneto e i rioni Sassi.

“Si dorme e si dorme sempre – commenta Lasala, riferendosi all’assenza di interventi su questo tema. Da alcuni anni le Città con la “C” maiuscola si sono dotati di un nuovo regolamento in merito alle edicole in disuso. Basta poco! una delibera, a favore della conversione d’uso dei chioschi ad attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari o per altre funzioni.Tenere abbandonati alcuni manufatti (è orribile quello in Via Don Minzoni) , Salita Guido Dorso (angolo Via Lucana), Via Dante ed altri non ha senso!’’. Appello al decoro. Ricordiamo anche le pompe di carburante in disuso, come quella di via Cererie al rione Piccianello. Finora solo silenzi.