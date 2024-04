Eccolo…”Manuele” con la Topolino elettrica

E in un negozio, come l’ultracentenario l’Emporio Morello, che tratta di articoli di elettricità da generazioni (ricordiamo la vecchia insegna della italiana Superpila) non poteva che arrivare un mezzo di trasporto a trazione elettrica, accanto al triciclo a pedali dell’espositore di souvenir. Così in via delle Beccherie Emanuele Morelli ci arriva a bordo di una silenzia Fiat Topolino, nel solco di un nome che nella ex casa torinese (oggi nella multinazionale Stellantis) ha segnato l’avvio della motorizzazione delle famiglie italiane : dagli anni Trenta fino al dopoguerra, quando l’eredità venne raccolta dalla Fiat Cinquecento. Emanuele, in famiglia e per gli amici ” Manuele”, è fiero della Topolino a trazione elettrica prenotata e acquistata nel settembre 2023 grazie anche agli incentivi statali. ” Sono il secondo ad averla acquistata a Matera- dice Emanuele- preceduto da un altro commerciante materano. E’ un gioiellino, spartano negli allestimenti. Ma funzionale. Ha una autonomia di quattro ore per una settantina di chilometri e viaggia a 50 km orari. Si carica alla presa di casa”. Non esclude di andarci al mare, a Ginosa. E magari comprerà anche la versione ”spiaggetta” la versione marina , scoperta, della Topolino. Buon viaggio in silenzio, Emanuele, a 220 volt…