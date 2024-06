Ecco l’ordinanza comunale per la viabilità durante la Festa della Bruna

Come ogni anno, è stata emessa apposita ordinanza comunale a firma del dirigente del Settore Polizia Locale, Paolo Milillo, contenente limitazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli nel periodo dal 29 giugno 2024 al 07 luglio 2024, necessarie al corretto svolgimento delle manifestazioni connesse ai festeggiamenti della Festa della Bruna. Trattasi del provvedimento n.200/2024 (Ordinanza viabilità Bruna) con cui si è disposto la “istituzione temporanea del divieto di transito e/o di sosta con rimozione coatta dei veicoli lungo le strade cittadine interessate dai festeggiamenti nel periodo compreso fra il 29 giugno e il 07 luglio 2024, fatti salvi gli adempimenti in materia di safety e security secondo il piano di sicurezza a cura dell’Associazione Maria SS. della Bruna quale soggetto organizzatore della manifestazione e le prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.” Nell’ordinanza è previsto quanto segue:

1. l’istituzione temporanea del divieto di transito all’interno del centro abitato, dalle ore 14:00 del 2 luglio 2024 alle ore 03:00 del 3 luglio 2024, per i veicoli e complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t, eccetto mezzi delle forze dell’ordine, mezzi di soccorso, taxi, autovetture ed autobus ad uso noleggio con conducente, autobus urbani ed extraurbani di linea, veicoli degli esercenti il commercio ambulante autorizzati in occasione delle festività patronali e mezzi tecnici operanti nell’ambito delle medesime festività;

2. l’istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, dal 29.06.2024 al 07.07.2024 per Autocaravan, Camper e Autocarri di qualsiasi portata, nelle seguenti strade:

-Via G. Amendola;

-Via T. Stigliani;

-Via G. Gattini;

3. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dei giorni 29 e 30 giugno 2024, 1, 2 e 3 luglio 2024 in Via R. Lazazzera, tratto compreso fra l’intersezione con Via Nazionale e l’intersezione con Via Dante, lato Dx in direzione di quest’ultima Via, per agevolare la percorrenza da parte dei bus urbani;

4. l’istituzione temporanea del divieto di transito, eccetto autobus del TPL, veicoli a

servizio delle persone diversamente abili, NCC e Taxi, nei giorni 29 e 30 giugno 2024, 01 e

03 luglio 2024, dalle ore 19:00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessate esigenze, in:

-Via Lucana -tratto compreso fra l’intersezione con Piazza Mulino/Via Cappelluti e

l’intersezione con Via XX Settembre;

-Via Roma, versante Sud;

-Via XX Settembre;

-Via G. Amendola;

-Via Annunziatella;

–Via Nazionale –tratto compreso tra l’intersezione con Via Lazazzera e Via Protospata

limitatamente alla corsia di marcia in direzione centro;

–Via G. Marconi -tratto compreso tra l’intersezione con Via Liguria e l’intersezione con Via

Annunziatella;

–Via Spine Bianche, tratto compreso tra Via De Viti De Marco e Via Lucana;

–Via Rosselli –tratto compreso tra Via Spine Bianche/Via IV Novembre e Via Protospata;

5. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nei

giorni 29 e 30 giugno 2024, 01 e 03 luglio 2024, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, in:

-Via Annunziatella;

-Via XX Settembre;

-Via Roma, versante Sud;

– Via Lucana, tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Don Minzoni;

6. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei

veicoli il giorno 01.07.2024, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessato

bisogno in:

–Via P. Nenni;

-Piazzale antistante il Palazzo Municipale;

-Via Del Corso;

-Via San Francesco;

-Piazza Sedile;

-Via Duomo;

-Piazza Duomo, senza eccezione alcuna;

7. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, eccetto veicoli adibiti al trasporto dei cavalli partecipanti alla sfilata:

· il giorno 29.06.2024, dalle ore 15:00 alle ore 22:00:

–Via Leopardi -tratto tra Via Dante e Piazza Giovanni XXIII- limitatamente al lato Dx in

direzione Via Petrarca;

–Piazza Giovanni XXIII (Piazzale antistante la Chiesa di San Pio X);

–Via Petrarca, dall’intersezione con Via Leopardi all’intersezione con Viale Parini

limitatamente al lato Dx in direzione Viale Parini;

· il giorno 01.07.2024, dalle ore 00:01 alle ore 14:00:

-Viale Leopardi -tratto tra Via Dante e Piazza Giovanni XXIII- limitatamente al lato Dx in

direzione Via Petrarca;

–Piazza Giovanni XXIII (Piazzale antistante la Chiesa di San Pio X);

–Via Petrarca, dall’intersezione con Via Leopardi all’intersezione con Viale Parini

limitatamente al lato Dx in direzione Viale Parini;

· il giorno 02 luglio 2024, dalle ore 16:00 alle ore 19:00:

–Via Leopardi -tratto tra Via Dante e Piazza Giovanni XXIII- limitatamente al lato Dx in

direzione Via Petrarca;

–Piazza Giovanni XXIII (Piazzale antistante la Chiesa di San Pio X);

–Via Petrarca, dall’intersezione con Via Leopardi all’intersezione con Viale Parini

limitatamente al lato Dx in direzione Viale Parini;

8. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei

veicoli, ai fini dello svolgimento della Fiera e del posizionamento dei c.d. negozi mobili

secondo le seguenti modalità:

–dal giorno 29.06.2024 al giorno 02.07.2024 -dalle ore 00.01 alle ore 24:00- in Via Sicilia, Via Umbria e strade immediatamente contigue, ambo i lati, secondo segnaletica mobile;

-dal giorno 29.06.2024 al giorno 03.07.2024 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via F.lli

Rosselli, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Giolitti e l’intersezione con Via L.

Protospata, su ambo i lati;

-dal giorno 29.06.2024 al 03.07.2024 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via Marconi, area latistante il dismesso distributore di carburanti Q8;

-i giorni 06 e 07.07.2024 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via F.lli Rosselli, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Giolitti e l’intersezione con Via L. Protospata, su ambo i lati;

9. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via

Rosselli, tratto compreso tra Via Protospata e Via A. Moro, limitatamente alla

semicarreggiata in direzione Via Moro, dalle ore 00:01 del 29.06.2024 alle ore 24:00 del

03.07.2024 eccetto negozi mobili autorizzati;

10. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli

“0-24”, dal 29.06.2024 al 03.07.2024, in Via Don Giovanni Mele, ambo i lati, eccetto

negozi mobili autorizzati che dovranno sostare sul lato sinistro del senso di marcia;

11. l’istituzione temporanea del divieto di accesso, eccetto residenti e proprietari di box auto, dal 29.06.2024 al 03.07.2024 -dalle ore 17:00 alle ore 24:00- in Via L. Protospata, dall’intersezione di Via IV Novembre (strada di collegamento tra Via Protospata e via Dante), all’intersezione di Via Rosselli, in direzione di quest’ultima via;

12. l’istituzione temporanea del senso unico di marcia dal 29.06.2024 al 03.07.2024 –

dalle ore 17:00 alle ore 24:00- in Via Protospata, -tratto compreso tra Via Rosselli e Via IV Novembre (strada di collegamento tra la stessa Via Protospata e Via Dante)-, in direzione Via Nazionale;

13. l’istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, dal 29.06.2024 al 03.07.2024, – in Via IV Novembre (tratto di collegamento tra Via Protospata e Via Dante)-, ambo i lati, eccetto l’ area di sosta ivi presente;

14. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 00:01 del

29.06.2024 alle ore 24:00 del 03.07.2024 in Via U. La Malfa, limitatamente al lato sinistro dello spartitraffico rialzato in entrambi i sensi di marcia;

15. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei

veicoli dalle ore 00:01 del giorno 02.07.2024 – (FESTA PATRONALE)- alle ore 03:00 del

giorno 03.07.2024 e comunque fino a cessato bisogno in:

-Piazza Duomo;

-Via Duomo;

-Piazza San Francesco d’Assisi;

-Via delle Beccherie;

-Via Ing. V. Corazza;

-Via R. Scotellaro;

-Via A. Volta;

-Via del Corso;

-Via De Blasiis;

-Via e Vico A. Persio;

-Via Roma-tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via XX Settembre/Piazza Vittorio Veneto;

-Via S. Biagio;

-Via XX Settembre;

-Via Lucana -tratto compreso tra l’intersezione con Via XX Settembre e l’intersezione con Via Lupo Protospata;

– Via Amendola;

-Via Annunziatella;

-Via Gattini, tratto tra Via Stigliani e Via O. Tataranni;

-Via Nazionale -tratto compreso tra Via Lazazzera e Via Protospata limitatamente alla corsia di marcia in direzione centro;

-Via Liguria -tratto compreso fra l’intersezione con Via G. Marconi e l’intersezione con Via Nazionale;

-Via Istria;

-Via G. Marconi;

-Recinto Marconi;

-Piazzetta del Carro;

-Via F.lli Cervi -tratto di strada tra Via Marconi e Via D’Errico;

-Via Racioppi -tratto Via F.lli Cervi e Via Salvo D’Acquisto;

-Vico G. Marconi;

-Via Raffaele Sarra;

16. l’istituzione temporanea del divieto di transito il giorno 02.07.2024 – (FESTA

PATRONALE)- dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessato bisogno in:

-Via Lucana -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lanera e l’intersezione con Via L. Protospata;

-Via A. Gramsci -tratto compreso fra l’intersezione con via Lucana e l’intersezione con Vico A. Gramsci;

-Via Passarelli -tratto compreso fra l’intersezione con Via V. Torraca e l’intersezione con Via Lucana;

-Via Cappelluti -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via V. Torraca;

-Via Roma – versante Nord;

-Via Spine Bianche;

-Piazza Matteotti;

-Via F.lli Rosselli -tratto compreso fra l’intersezione con Aldo Moro e l’intersezione con Via L. Protospata;

-Via De Sariis;

-Via L. Protospata -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con

Via F.lli Rosselli;

-Via IV Novembre -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via F.lli Rosselli;

-Via F.P. Volpe, dall’intersezione con Via O.Tataranni all’intersezione con Via T. Stigliani;

17. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli il

giorno 02.07.2024 – (FESTA PATRONALE) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e comunque fino

a cessato bisogno in:

-Via Lucana -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lanera e l’intersezione con Via Spine

Bianche;

-Via Lucana, tratto tra Via Spine Bianche e Via Protospata con contestuale riserva ai veicoli

a servizio delle persone diversamente abili;

-Via A. Gramsci -tratto compreso fra l’intersezione con via Lucana e l’intersezione con Vico

A. Gramsci;

-Via Passarelli -tratto compreso tra l’intersezione con Via V. Torraca e l’intersezione con Via

Lucana;

-Via Cappelluti -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via V.

Torraca;

18. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle

ore 08:00 del giorno 02.07.2024 alle ore 03:00 del 03.07.2024, in Via U. La Malfa, tratto

compreso fra l’intersezione con Via A. Moro e l’intersezione con Via P. Nenni lungo la

carreggiata in direzione Via Dante e la contestuale riserva dell’area di parcheggio ivi ubicata

per la fermata degli autobus del servizio navetta della società Miccolis S.p.a;

19. la sospensione della circolazione veicolare il giorno 02.07.2024, dalle ore 04:00 e

sino a cessato bisogno lungo il percorso interessato dal passaggio della PROCESSIONE

DEI PASTORI in: Piazza Duomo (partenza) – Via Duomo – Piazza Sedile – Via San

Francesco – Via D. Ridola – Via Duni – Via Ridola – Lucana – Via Don Minzoni – Piazza

Matteotti – Stradetta Moro – Via Ugo La Malfa – Via Pietro Nenni – Via Saragat – Viale Santa Caterina da Siena – Viale Europa – Via Lazazzera – Via Dante – Piazza Giovanni XXIII – Via Petrarca -Viale Parini – Via Manzoni – Via Nazionale – Via Istria – Vico I Marconi – Via G. Marconi – Via Annunziatella – Via XX Settembre – Chiesa San Francesco Da Paola

(conclusione);

20. l’istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei

veicoli, ai fini dello svolgimento degli spettacoli pirotecnici, dalle ore 00:01 alle ore 10:00 del giorno 02.07.2024 e comunque fino a cessato bisogno, lungo le strade e le aree di seguito indicate:

– Via D. Ridola, dall’intersezione con Via Casalnuovo all’intersezione con Via Lucana, ambo

i lati;

– Viale Europa intersezione Via Gioberti, area di sosta antistante l’attività “That’s Amore”;

– Viale Nazioni Unite, Piazzale antistante l’ingresso del Campo Scuola;

– Piazza San Giovanni XXIII;

– Via Petrarca, tratto latistante la Chiesa di San Pio X, secondo segnaletica mobile;

21. l’estensione della ZTL nei Rioni Sassi il giorno 02.07.2024 fino alle ore 03:00 del

giorno 03.07.2024;

22. la sospensione della circolazione veicolare il giorno 07.07.2024, dalle ore 18:00 e

sino a cessato bisogno, lungo l’intero percorso processionale conclusivo dell’Ottavario:

Piazza Duomo, senza eccezioni, – Via Duomo – Piazza del Sedile – Via San Francesco –

Via Ridola – Via Bruno Buozzi – Piazza San Pietro Caveoso – Via Madonna delle Virtù – Via

Sant’Antonio Abate – Via D’Addozio – Via Piave – Via T. Stigliani – Via XX Settembre –

Piazza Vittorio Veneto – Via Del Corso – Via San Franceso d’Assisi – Piazza Sedile – Via

Duomo e Piazza Duomo;

23. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli il

giorno 07.07.2024, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessato bisogno, in:

-Piazza Duomo, senza eccezioni;

-Via Ridola, tratto compreso tra Via Duni e Via Casalnuovo;

-Via Casalnuovo, tratto tra via B. Buozzi e Via Ridola;

-Via Piave;

-Via Stigliani, tratto compreso tra Via Amendola e Via Gattini;

– Via XX Settembre, ambo i lati;

24. l’istituzione del divieto di transito ai veicoli a trazione animale compresi equidi guidati

da conduttori anche appiedati, salvo che non siano espressamente autorizzati dal Comitato

Promotore dei Festeggiamenti di Maria SS. della Bruna o dall’Associazione Cavalieri di Maria

SS. della Bruna, dal 29 giugno 2024 al 2 luglio 2024, lungo il percorso interessato dalla

sfilata del 29 e 30 giugno 2024 e dei giorni 1 e 2 luglio 2024;

25. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via

Gattini, tratto di strada compreso fra Vico T. Tasso e il civico 24, ambo i lati, il giorno

02.07.2024 dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, eccetto veicoli appartenenti alle FF.OO.;

26. la revoca degli stalli di sosta in concessione alla Soc. TMP Srl in tutte le vie e/o nei

tratti di strada in cui vige il divieto di sosta nei giorni e negli orari di cui al presente

provvedimento.

Nel periodo indicato i residenti nelle vie interessate dai festeggiamenti e nelle strade limitrofe interdette al traffico sono autorizzati a transitare, per raggiungere aree private e/o

autorimesse, solo ed esclusivamente in caso di grave necessità, da valutarsi ad opera degli

organi di Polizia preposti al controllo della viabilità.