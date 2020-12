Si è svolta in mattinata la riunione della Conferenza Stato Regioni durante la quale in base alle prime dosi di vaccino (1.833.975) che si prevede di disporre è stata concordata la suddivisione tra le Regioni (tenendo presente che servono due dosi a persona).

Dall’ufficio di Arcuri fanno sapere che “Qualora, come si auspica, l’EMA approverà, nella seduta del 21 dicembre, l’immissione sul mercato del vaccino e dopo la successiva, pressoché immediata, validazione dell’AIFA, ci sarà, già prima della fine dell’anno, il “Vaccine Day” europeo, in cui i primi cittadini verranno vaccinati nello stesso giorno, così come concordato tra i Ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera”.

Questa prima tranche di vaccini della Pfizer serviranno a vaccinare metà delle popolazione individuata, per gli altri si proseguirà con l’arrivo delle prime dose di un secondo vaccino e poi con la ulteriore fornitura sempre della Pfizer che dovrebbe corrispondere a 2.507.700 dosi.

Sulla scorta dei dati al momento disponibili dunque, per la prima fase della campagna vaccinale, queste sono le dosi che verrebbero inviate alle Regioni:

Basilicata: 19.455

Abruzzo : 25.480

Calabria: 53.131

Campania: 135.890

Emilia Romagna: 183.138

Friuli VG: 50.094

Lazio: 179.818

Liguria: 60.142

Lombardia: 304.955

Marche: 37.872

Molise: 9.294

PA Bolzano: 27.521

PA Trento: 18.659

Piemonte: 170.995

Puglia: 94.526

Sardegna: 33.801

Sicilia: 129.047

Toscana: 116.240

Umbria: 16.308

Valle d’Aosta: 3.334

Veneto: 164.278