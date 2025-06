Ecco la 2^edizione di “Matera 2 luglio, il Mondo nella Festa”: il talk e reportage sulla Festa della Bruna

È stata presentata presso la sede dell’associazione “Angeli del Carro” in via Nino Rota a Matera la seconda edizione di “Matera 2 luglio, il Mondo nella Festa”, il format video che, dal 23 giugno al 1° luglio prossimi, racconterà nuovamente la Festa della Bruna ai materani e ai lucani nel mondo, attraverso la piattaforma web e i canali social di “Basilicata Media” e, quest’anno, anche su Telenorba. Alla presentazione dell’iniziativa hanno preso parte il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, il presidente degli “Angeli del Carro”, Mariano Iacovone, e rappresentanti dell’associazione Maria Santissima della Bruna, a testimonianza del forte legame tra istituzioni, associazioni e comunità nella valorizzazione della tradizione più sentita nel territorio. “Oltre che dell’associazione degli “Angeli del Carro”, -si specifica in una nota- l’iniziativa si avvale della preziosa collaborazione delle associazioni dei Cavalieri di Maria Santissima della Bruna, del Team dell’Auriga del carro trionfale guidato da Dino Chiefa e dell’associazione “Fede e Tradizione”, a conferma di un lavoro corale che coinvolge i principali protagonisti della festa. Questo progetto, nato lo scorso anno, non si limita a raccontare la Festa ai lucani nel mondo e, ancor prima, ai materani, ma ha anche l’obiettivo di portare la Bruna nelle periferie della città, diffondendo il senso di appartenenza e la partecipazione a tutte le comunità materane, anche quelle più lontane dal centro. Con la conduzione e il coordinamento giornalistico di Sergio Palomba, affiancato da Andrea Rospi, e la produzione di RVM Broadcast con Jogo Media e Quadrum, il format proporrà sei reportage di approfondimento e tre show serali in onda proprio dalla sede dell’associazione, nel rione Serra Rifusa.

Le registrazioni dei talk show si terranno nelle serate del 24, 26 e 27 giugno, a partire dalle ore 21, con la partecipazione di ospiti speciali: 24 giugno: protagonisti i musicisti folk della Scettaband, per una serata all’insegna della tradizione musicale locale; 26 giugno: spazio ai Root’n’Stones e alla loro coinvolgente dance hall; 27 giugno: gran finale con il popolare attore e cabarettista pugliese Uccio De Santis, che porterà sul palco la sua irresistibile comicità. Oltre che sulla piattaforma basilicatamedia.it, sui relativi canali social e YouTube, i contenuti di “Matera 2 luglio, il Mondo nella Festa” quest’anno saranno trasmessi anche da Telenorba, nell’ambito di una programmazione tematica che culminerà nella diretta televisiva di alcune fasi della Festa della Bruna, il 2 luglio prossimo. Un’opportunità in più per raggiungere un pubblico ancora più vasto e rafforzare il legame con la comunità lucana e materana, ovunque essa si trovi. “Matera 2 luglio, il Mondo nella Festa” si conferma così un ponte ideale tra Matera, la sua comunità globale e le periferie cittadine, valorizzando la cultura, la storia e l’identità del territorio, e offrendo momenti di intrattenimento e approfondimento per tutti.”