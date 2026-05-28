Ecco il link al Questionario del Comune di Matera su sicurezza urbana e qualità della vita delle donne.

Ieri avevamo dato notizia che nella Sala Mandela del Comune di Matera, è stato presentato il primo strumento di mappatura partecipata, un questionario georiferito online, che permetterà alle donne di raccontare la propria esperienza della città, associando direttamente alla mappa luoghi, percorsi, criticità e opportunità. Nell’occasione avevamo rilevato che non era stata fornita alcuna indicazione su come lo stesso sarebbe stato fruibile da parte delle donne materane. Oggi, riceviamo una nota dalla assessora Stefania Draicchio -che ringraziamo- in cui viene indicato il link a cui collegarsi per compilare il questionario in questione.

“Il questionario -si rorna a precisare nella pagina di Partimap- è frutto della sinergia tra Assessorato Pari Opportunità del Comune di Matera e il CNR-CISC (Centro Interdipartimentale Scienza delle città), con l’obiettivo di costruire il primo Gemello Digitale Urbano di Matera dal punto di vista delle donne. Questo questionario non è solo uno strumento di indagine, ma un atto di ascolto attivo verso le donne della nostra comunità. Vogliamo capire quali siano le barriere, fisiche e psicologiche che limitano la libertà di movimento e di espressione delle cittadine, per poter intervenire con misure mirate. Il questionario, affronta diversi temi legati alla vita urbana: la percezione di sicurezza, la mobilità quotidiana, l’accessibilità degli spazi pubblici, i servizi, i luoghi vissuti positivamente o negativamente e i bisogni delle donne nella città contemporanea. Il questionario è disponibile al link: https://www.partimap.eu/en/p/MATERAdonne/0.

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