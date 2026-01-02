Ecco come candidarsi per partecipare da “pacchista” ad Affari tuoi.

Siete interessati a tentare la fortuna alla corte del fascinoso Stefano De Martino, sui Rai Uno, partecipando al programma “Affari tuoi”, nella speranza di beccare un “pacco” fortunato o, in subordine, la regione fortunata? Ecco, allora, le istruzioni per l’uso. Ovvero come candidarsi al casting 2026, nella speranza di essere poi scelti. Dunque, gli aspiranti pacchisti, in primis devono collegarsi a questa pagina, cliccare sull’immagine con il pacco di “Affari Tuoi” e compilare il form online in ogni sua parte. Quindi, provvedere obbligatoriamente a caricare un breve video di presentazione realizzabile, in modo semplice, con il proprio cellulare, in cui basta presentarsi con il proprio nome e cognome, la regione di provenienza, la professione e il motivo per cui si desidera partecipare. Ci si può candidare solamente per la propria regione di nascita o di residenza, tenendo presente che ogni giorno / settimana possono cambiare le regioni per le quali è possibile candidarsi, in funzione delle esigenze della produzione. Pertanto, nel caso in cui al momento non fosse disponibile la propria regione, sarà necessario monitorare la pagina nei giorni o nelle settimane successive (mentre scriviamo le candidature possono essere inviate per: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto). Infine, si consiglia di consultare questa pagina del sito web della Rai, da cui è possibile scaricare i documenti inerenti il programma televisivo, compreso il nuovo regolamento.

L’edizione in corso del game show di Rai Uno, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy negli studi del Teatro delle Vittorie di Roma, è iniziata il 2 settembre 2025 e durerà fino al 31 maggio 2026. Il programma, che prevede la partecipazione di 20 rappresentanti per ognuna delle 20 regioni italiane, in ogni puntata ha per protagonista un concorrente, che gioca insieme ad un accompagnatore (parente, convivente, amico/a che sia), che parte con un pacco -da lui stesso scelto- potenzialmente contenente un premio di un valore che varia da zero a 300 mila euro e che -nel caso di vittoria- verrà corrisposto dalla Rai in gettoni d’oro. Questa nuova edizione è stata caratterizzata dalla novità di un inedito “pacco nero“, il cui contenuto (di valore sino a 300 mila euro e stabilito con sorteggio) è ignoto anche al “Dottore“, ovvero l’infido contraltare del concorrente. In alcune puntate, dunque è già capitato di vedere ben due pacchi in gioco con 300.000 euro. Così come nuova è la presenza in trasmissione del comico Herbert Ballerina (vero nome Luigi Luciano) che nell’affiancare Stefano De Martino contribuisce, con siparietti leggeri, battute e momenti di comicità “nonsense“, ad alleggerire il gioco. Sempre presenti, invece, quella tra il pubblico di Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, consiglieri “alla bisogna” per i concorrenti incerti, e quella del cagnolino Gennarino, Jack Russell Terrier mascotte del programma, nonchè l’opzione di riserva finale della “Regione fortunata” con cui -ai concorrenti che hanno chiuso male la partita con il “dottore”- viene offerta la estrema chance di vincere 100 mila o 50 mila Euro. Infine, anche quest’anno il programma è abbinato alla Lotteria Italia.