Una nuova sigla per un ente ”bilaterale” agricolo e territoriale, che vede rappresentanti del sindacato,delle organizzazioni professionali e di quanti svolgono competenze di settore intervenire sul piano del confronto e della operatività per la sicurezza del lavoro in agricoltura e per favorire quell’investimento nelle risorse umane, che è il fattore indispensabile per tutelare e rilanciare il settore. Non a caso l’Ebat, presieduto da Michele Andriulli, ha tirato fuori tre bandi che intendono dare risposte alle diverse problematiche di settore. Naturalmente l’Ente invita al confronto e alla operatività, come è emerso nel corso della presentazione delle attività e degli obiettivi. A ribadirlo il presidente Ebat Michele Andriulli, il direttore dell’ inps Matera dr Vito Latela, per Coldiretti Matera il presidente Gianfranco Romano ed il direttore Pietro Greco, per Uila Uil Vito Arleo, per Fai Cisl Alberto Dolce ,Simone Randò per la Flai Cigl ,per Confagricoltura Rocco Mianulli e Bonamassa Maria Rosaria per la Cia .



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

L’ Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT) di Matera è stato costituito dalle Organizzazioni

Provinciali dei datori di lavoro agricolo (Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e dalle Organizzazioni

Provinciali dei lavoratori agricoli (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) firmatarie del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

L’ Ebat è un ente di assistenza senza fini di lucro, svolge importanti funzioni a sostegno delle

imprese e dei lavoratori del settore primario e rappresenta una sede di confronto permanente tra

le Parti Sociali agricole sui temi dell’occupazione, delle relazioni sindacali e della contrattazione

collettiva. Nello specifico eroga, compatibilmente con le risorse finanziarie, prestazioni a sostegno

dei lavoratori e delle imprese agricole.

Il contesto in cui si trova ad operare l’ Ebat è rappresentato dalla presenza di circa 20.000 addetti

di cui 11.000 della provincia di Matera, che sviluppano 2.000.000 di giornate lavoro per una massa

salariale pari a 100.000.000 di euro.

Data la rilevanza del contesto, l’ Ebat dovrà rappresentare lo strumento per promuovere l’ etica

del lavoro in agricoltura in favore della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro; essere luogo

fisico in cui determinare l’ unità dei produttori per contrastare il dumping sociale e per avviare il

confronto con la grande distribuzione che definisca una filiera certificata di qualità. Ed è in ragione

di tutto ciò che l’ Ebat, insieme ad altri attori, ha lavorato a che si creasse la Rete del Lavoro

Agricolo di Qualità istituita presso la sede Inps di Matera.

Per il 2022 il Comitato di Gestione dell’ Ebat ha deliberato l’ istituzione di tre Bandi che prevedono

l’ erogazione di prestazioni economiche a condizione che vi sia regolarità contributiva; nello

specifico: 2 a favore dei lavoratori (Bonus malattia/infortunio, Bonus Maternità) ed 1 in favore

delle imprese (Bonus Visite Mediche Periodiche). Per il futuro prossimo l’ Ente concentrerà la sua

azione sul tema della sicurezza promuovendo: la formazione delle figure della sicurezza sui luoghi

di lavoro (RLST/RSPP); la formazione a favore di chi si avvicina per la prima volta, soprattutto

giovani, al modo agricolo (c.d. “primo ingresso”); il monitoraggio delle malattie professionali in

agricoltura tramite apposito protocollo con l’ Inail.