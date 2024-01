E vai col ‘lissio…’ al Sax Barisano con Raoul Casadei e Beberto Linzalone

Foto d’archivio e ricordi datati al Sax Barisano di via Fiorentini, tra un brindisi con vino delle cantine dei rioni Sassi, finchè si è potuto vendemmiare, prima che il turismo accorpasse cantine e lamioni. Volti noti, come quello di Raoul Casadei, il re del liscio o di un genere ribattezzato ”musica solare” che dalla riviera romagnola ha raggiunto sale e piazze di mezzo mondo attivando concorsi e fan club come quello, davvero unico, di Matera promosso da Eustachio Montemurro. Un bancario, della nidiata dei fratelli Montemurro, editori e tipografi della Prima Repubblica, che gestirono in Corso Umberto I(oggi via del Corso) una nota cartolibreria, progettata da Ettore Stella, lo stesso architetto che progettò il cineteatro Duni, oggi oggetto di restauro, con la passione che ci sta mettendo l’architetto Luigi Acito.



Eustachio, come ci racconta il fratello Aldo che con la moglie Rosa ha restaurato gli ambienti del Sax destinati a funzioni turistico culturali, era un appassionato di ballo liscio e ammiratore dell’orchestra spettacolo di Raoul Casadei. E sull’onda di un successo come ” Ciao Mare” e di un concerto che Casadei tenne a Matera, allo stadio ”XXI Settembre” nel 1976 in occasione del Giro d’Italia , preceduto dalla animazione dell’orchestra che suonava su un camion a forma di battello a ridosso del traguardo di via Dante. Ricordi di 47 anni fa, c’eravamo e in quella occasione vinse il belga Johan De Muynck che arrivò secondo al Giro dopo il nostro Felice Gimondi. Eustachio Montemurro , che aveva attivato il club, dopo alcuni contatti riuscì a invitare il ” Re del Liscio” a Matera agli inizi degli anni Novanta e fu festa, naturalmente….sulle note della Mazurka di Periferia, di Romagna Sangiovese per un gemellaggio con il ”primitivo” materano dei Montemurro, tanta ”Simpatia”, ”Giramondo”, ” Ciao Mare” e di un menù con arrosto di carne, affidato a Nicola Andrisani, formaggi, olive, orecchiette e cangedd.



” Mio fratello e mio figlio Marco e non solo- ricorda Aldo- suoneranno i pezzi e Raoul e tanti altri amici, dai fratelli Sacco ai D’Ercole e tante appassionate che trasformarono il ‘lamione’’ del Sax in una balera. Andammo avanti fino a notte inoltrata. Si interessò anche ai nostri strumenti musicali della tradizione: dal tamburello alla cupa cupa, apprezzò l’accoglienza e i brindisi si susseguirono senza posa. Casadei restò a Matera qualche giorno e con la promessa, appena possibile, di ripetere la serata. Ma aveva tanti impegni, pur avendo passato le redini dell’orchestra al figlio Mirko, che è stato in concerto a Matera a giugno 2018, in piazza Vittorio Veneto, su invito dell’associazione Maria Santissima della Bruna’’. Dal re del ‘’lissio’’ ,che a Matera vanta tanti appassionati a quello della tradizione ‘’per via Orale’’, che risponde al nome e cognome di Roberto ‘’ Beberto’’ Linzalone. Il poeta emigrato a Matera, nella veste di don Rocchino, il prete dell’ Appennino ( o di via Pennino, che fa rima con vino?), con una vena ironica tra rime, aneddoti legati a una memoria da far impallidire quella di Pico della Mirandola , ha lasciato un ricordo indelebile nelle serate a tema del Sax Barisano.



‘’ Linzalone è unico- dice Aldo- basta un’occhiata, un gesto, uno ‘Smiiii… e ti racconta vita, morte e miracoli di quanti non ci sono più, passeggiano per il Corso o affossano la città, pensando ai fatti propri. Le sue serate sono davvero esemplari, perché tirano dentro poesia, musica e la ‘’merenda’’ come la definisce Roberto. La degustazione conclusiva con vino, tarallucci, salumi, formaggio, olive, pane e focaccia. E poi la benedizione, il saluto ai padroni di casa, a noi Montemù, Montemurro, che è il cognome più diffuso a Matera’’ .



Un pezzo di storia, recente, dei Sassi, con la narrazione diretta di persone note e meno note o con le canzoni di interpreti della canzone dialettale, come Peppino Ruscigno che ha scritto anche brani su temi sociali, con il garbo e l’ironia di quanti hanno amato davvero Matera e le sue tradizioni. Un esempio per quanti girano a vuoto, ‘’ a’ vacant’’ su quella che è stata la vita della gente nei vicinati degli antichi rioni di tufo…

ALTRE VOTO DELLA SERATA ORGANIZZATA DAL CLUB CASADEI



E CON ROBERTO LINZALONE