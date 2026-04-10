E’ uscito oggi il brano del duo Popular Chic, “Pisticci Forever”

Il duo musicale vocale Popular Chic, formato da Marika Mastronardi e Daniele La Vittoria, annuncia l’uscita ufficiale del loro nuovo singolo “Pisticci Forever”, da oggi “disponibile su tutti i maggiori portali di musica e streaming”, e che è “un omaggio sincero alla città di Pisticci e alla sua anima lucana.” “Pisticci Forever” –si spiega in una nota– è un progetto nato in modo genuino, senza costrizioni di etichette o major discografiche: una canzone vera, autentica, scritta con il cuore. Prodotta e scritta da Daniele La Vittoria con musica del beatmaker Bezimeni Music, il brano nasce dall’esperienza vissuta durante l’estate 2025 a Pisticci, dove Daniele ha composto le prime parole in atmosfera reale e sentita poi incise in studio. Il legame con Pisticci è profondo anche sul piano personale. Marika ha origini lucane: suo padre è originario di Tinchi (Pisticci) e la famiglia, pur vivendo a Genova, torna ogni estate nel paese per le vacanze. Questo rapporto autentico con il territorio ha ispirato l’idea del brano, che ora viene condiviso con tutti, raggiungendo anche le comunità pisticcesi all’estero, affezionate alla propria identità culturale. Una canzone leggera ma profonda, con un ritornello immediato, pensata per abbracciare un pubblico ampio e raccontare emozioni autentiche, dal territorio alla musica.”

Dettagli ufficiali:

Artista: Popular Chic

Titolo: Pisticci Forever

Autori testo : Daniele La Vittoria

Produzione: Daniele La Vittoria

Musica : Bezimeni Music

Disponibilità: Tutti i principali portali di musica e streaming, social network

Data uscita: 10 aprile 2026