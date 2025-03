”E’ uno scandalo se la Regione non ferma quell’esproprio!”

E’ il commento della conduttrice della trasmissione di RaiTre ” Indovina chi viene a cena” , Sabrina Giannini, che nella puntata di sabato 8 marzo ha trattato della vicenda – contenzioso, https://giornalemio.it/cronaca/moliterni-solidarieta-e-sostegno-a-francesca-e-paolo-montemurro/ , che oppone Paolo e Francesco Montemurro di Matera alla Regione Basilicata, dopo l’autorizzazione del 2023 all’esproprio della loro azienda agricola nel territorio di Grottole ( Matera) per la realizzazione di investimenti privati nel settore dell’energia alternativa.



E la conduttrice, con un servizio sul campo…, ha fatto emergere tutti i paradossi di una storia finita davanti al Tribunale amministrativo, con tanti interrogativi sulle motivazioni addotte per l’autorizzazione e su quanto hanno fatto e vogliono continuare a fare due giovani imprenditori, che hanno nella tenacia e nella passione qualità per andare avanti. E poi si parla di emigrazione e di spopolamento delle aree interne. Regione affetta da strabismo e da contraddizioni, altro che bonus giovani per invitarli a restare.



Non è la sola storia che desta perplessità. E che dire dell’autorizzazione concessa a privati per un impianto a biometano al borgo La Martella e per quelli presentati, in corso di valutazioni, provenienti dal ministero per impianti eolici e fotovoltaico a ridosso di Matera? Una politica governativa, da Roma a Potenza, dalle ”mani libere” che sta facendo solo male all’economia locale: altro che tutela dell’ambiente e sostegno alle imprese agricole! Ragazzi non mollate! E per quanti vogliano vedere la puntata di ”Indovina chi viene a cena” possono farlo su raiplay https://www.raiplay.it/video/2025/03/Indovina-chi-viene-a-cena—Puntata-del-08032025-8493742a-ba89-432c-9e11-ca1386c90fbc.html. E fate girare.