E’ un orologio senza tempo. Gira per conto suo…

…e sarebbe ora che venisse ”accomodato”, come si diceva un tempo. Tanto più che Capodanno è tra 50 giorni e a mezzanotte si dovrà salutare il 2023 e augurarsi che il 2024 ci porti buone nuove. A cominciare dall’orologio di Palazzo Lanfranchi, in piazzetta Pascoli, che segna alle 12.35 rispetto alle 18.30 di quello del Palazzo dell’Annunziata,in piazza Vittorio Veneto.Sei ore buone…di fuso orario. Una incongruenza e, allo stesso tempo una curiosità, che colpisce turisti e residenti per quell’orologio senza tempo che gira per conto suo, in barba anche all’ora legale.L’anno nuovo è vicino e, come è prassi in tutte le piazze del BelPaese, il conto alla rovescia per gli Auguri lo si fa sincronizzandosi con l’orologio del Municipio. E Palazzo Lanfranchi ha ospitato mezzo secolo fa parte di quelle funzioni.