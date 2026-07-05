E Trump torna a prendere in giro Meloni a pochi giorni dal vertice NATO

Alla vigilia del vertice NATO che si terrà martedì in Turkia, Trump torna a prendere in giro Giorgia Meloni, come se la volesse continuare a tenere in soggezione, nonostante tutte le sue richieste vengano puntualmente esaudite. In un post su Truth ha pubblicato una foto che ritrae lui e una Meloni che lo guarda estasiata, sovrastata dalla scritta “Serve un ordine restrittivo“. Insomma, come a dire, toglietemela di torno che mi da fastidio…partagonandola sostanzialmente ad una stolker. Un atteggiamento sprezzante che meriterebbe ben altre reazioni da parte dei governanti italiani presi assolutamentee in contropiede dal disprezzo che viene espresso nei loro confronti (e concentrato sulla Presidente del Consiglio) da parte di quello che consideravano un alleato privilegiato di cui hanno condiviso tutte le scelte. Anche quando hanno dovuto -per forza di cose- operare qualche piccolo distinguo. Ma la sostanza e i soldoni richiesti a loro da Trump sono stati tutti concessi (in armi, in acquisti di GPL e di investimenti negli USA…). Così come si apprestano a farlo tutti i paesi della NATO martedì in materia di spese militari. Non potendo fare altro essendosi messi nel cul de sac della guerra in Ucraina con una posizione più realista del RE americano che quella guerra ha voluto e provocata proprio per danneggiare l’Europa. Con il rischio ora di essere pure lasciati con il cerino in mano e la ritorsione Russa a causa del sempre maggiore coinvolgimento di fatto nella guerra. Nel mentre le posizioni di Trump andrebbero utilizzate come occasione storica per far smantellare le basi americane dal suolo italiano e tornare alla essenza della nostra Carta in materia di guerre e di politica internazionale. Tenendo conto che i confini italiani non sono minacciati da nessuno. Solo dalla propaganda guerrafondaia.

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