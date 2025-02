E tre…ll 26 febbraio torna a Matera il Carnevale del riciclo

Ed è una festa, fatta con tanta entusiasmo all’insegna della sostenibilità, legata all’allegria e alla possibilità di essere protagonisti del Carnevale utilizzando quello che finirà nella filiera della raccolta differenziata. Così alcuni istituti comprensivi cittadini, come riportato nella delibera del commissario prefettizio, si ritroveranno il 26 febbraio a ridosso del Campo Scuola ” Raffaele Duni” per una sfilata e poi lungo la pista di atletica leggera per una serie di attività di animazione, che racconteranno quello che hanno realizzato per l’evento. Il resto è nella deliberazione commissariale. ” La manifestazione organizzata da Cosp – riporta la nota- in occasione dei festeggiamenti del Carnevale, e giunta quest’anno alla terza edizione, prevede, come già avvenuto nelle precedenti edizioni, il coinvolgimento e la partecipazione di diversi istituti scolastici di Matera, tra cui, gli Istituti Comprensivi, l’I.I.S. Liceo Artistico “C. Levi” e l’I.I.S. “I. Morra”, con l’intento di sensibilizzare trasversalmente gli scolari, già dalla primissima età e fino agli studenti prossimi all’età adulta, sull’importanza del riciclo dei materiali di scarto e dell’educazione al rispetto per l’ambiente come bene comune da tutelare.

La sfilata carnevalesca, che avrà avvio da Viale Europa, incrocio con via dei Normanni, condurrà al Campo Scuola “R. Duni”, come evento culmine dei percorsi didattici avviati nelle scuole e che hanno come filo conduttore la riduzione, la rigenerazione, la raccolta differenziata, il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare” Buon divertimento , ragazzi.