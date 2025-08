E’ Teresa Bengiovanni, la nuova dirigente dell’Unità operativa di Innovazione Tecnologica dell’ASM

“Teresa Bengiovanni è la nuova dirigente biomedica dell’Unità operativa di Innovazione Tecnologica e Attività Informatiche dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.” Lo rende noto l’ASM con un comunicato in cui spiega che “Con doppia laurea, in ingegneria elettronica ed ingegneria clinica, Teresa Bengiovanni, si occuperà del parco tecnologico aziendale, in particolare della programmazione e della pianificazione oltre che dell’introduzione e della gestione delle tecnologie innovative in ambito sanitario. Bengiovanni che opera da quasi trent’anni nel settore dell’ingegneria applicata alla sanità è anche Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera. Ha firmato ieri il contratto alla presenza del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo.

“Con il conferimento di questo incarico all’ingegner Bengiovanni dell’ASM – afferma Friolo- l’Asm compie un ulteriore passo verso il futuro nella definizione e formalizzazione dei processi in grado di introdurre innovazione in ambiente sanitario. In questo modo il percorso di crescita tecnologica della nostra azienda si consolida e contribuirà ad attrarre professionisti qualificati da tutta Italia. Il ruolo dell’ingegnere clinico è fondamentale per assicurare la qualità, la sicurezza e l’efficienza delle apparecchiature mediche, bilanciando le esigenze di spesa sanitaria con il benessere del paziente.”

“Ringrazio per l’opportunità che mi è stata data – sostiene Bengiovanni- con l’obiettivo di continuare il lavoro già avviato nell’Azienda Sanitaria in maniera responsabile e nell’interesse dei fruitori della tecnologia e dell’innovazione sanitaria, ovvero i pazienti. E’ una fase importante per l’ASM e per il nostro territorio, perché oggi si riconosce in modo formale il ruolo preminente dell’ingegneria clinica e biomedica nei percorsi sanitari”.

