E sulla stazione di Servizio(in Austria)una sala prove…

Mentre a Matera continua il silenzio per riqualificare l’area dell’ex stazione di servizio dell’Agip prima e poi Q8 in via Annunziatella , in attesa di una pallonata dal progetto di parco del campo sportivo…https://giornalemio.it/politica/progetti-fermi-in-attesa-di-una-pallonata-nella-ex-stazione-di-carburante/.,in Austria sono passati dalle parole ai fatti. E con tanto di approvazione ecclesiastica… A Innsbruck, come riporta la segnalazione dell’ottimo connazionale architetto Angelo Stagno, gli spazi della stazione di carburante dell’Eni sono stati utilizzati per realizzare una nuova sala prove. Il risultato è eccellente e innovativo: di necessità, virtù. Da noi quel progetto di utilizzare l’area e le architetture dell’ex stazione di servizio Agip come struttura di accoglienza e informazione turistica, con caffeteria e punti di rifornimento per veicoli elettrici è fermo a cinque anni fa. Quasi quasi invitiamo i monaci austriachi per una ” Messa ad Requiem” e un ”Mea culpa” per le tante attese, responsabili o irresponsabili a seconda di come valutate la cosa, che stanno contrassegnando la vicenda dell’ex distributore di servizio di via Annunziatella.

dal sito austriaco

fr 24. märz 2023, 17.00 uhr

vor ort 223 “stoll.wagner+partner architektur: klangkörper wilten, innsbruck”

Treffpunkt: Leopoldstraße 67, 6020 Innsbruck

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich

Führung mit den Architekten durch das als Überbauung einer Tankstelle geschaffene neue Probelokal der Wiltener Sängerknaben.

mehr unter https://aut.cc/veranstaltungen/vor-ort-223

sul sito 223 “stoll.wagner+partner architettura: orchestra wilten, innsbruck”

sul posto

Ven, 24/03/2023, 17:00

Orchestra Wilten, Innsbruck

Orchestra Wilten, Innsbruck – © Christian Flatscher

Leopoldstraße 67, 6020 Innsbruck



UNA LIBERA TRADUZIONE DAL SITO WEB https://aut.cc/veranstaltungen/vor-ort-223

Poiché la precedente sala prove del Wilten Boys’ Choir nello storico “Leuthaus” era diventata troppo piccola, si è cercata la possibilità di costruire una sala prove contemporanea sul sito del monastero dei canonici premonstratensi a Wilten. Nel 2014, nell’ambito di un primo studio di fattibilità, è nata l’idea di costruire sopra il distributore di benzina di proprietà del monastero e situato proprio accanto al “Leuthaus”. Poiché si trattava di una delle prime sovrastrutture di una stazione di servizio in Tirolo, è seguito un lungo processo di sviluppo e approvazione, in cui è stata coinvolta anche l’azienda Gutmann come cliente, in qualità di locatario della stazione di servizio con elevati standard qualitativi.

Il risultato è una struttura in gran parte chiusa che sovrasta l’isola di rifornimento sul lato della strada e appare sicura di sé con la sua pelle esterna continua realizzata con lastre di rame non trattate. Le nuove funzioni, illuminate e ventilate tramite un atrio aperto in alto, sono raggiungibili attraverso una scala nella zona posteriore.

Il confronto “on site” offre l’opportunità di visionare insieme agli architetti questa complessa sovrapposizione di contenuti d’uso completamente diversi.

architettura stoll.wagner+partner

philipp stoll nato nel 1963; Studi di architettura a Innsbruck

reinhard wagner nato nel 1962; Studi di architettura a Innsbruck

progetti comuni dal 1995; dal 2004 stoll.wagner zt gmbh; dal 20217 stoll.wagner+partner architektur zt gmbh con David Jenewein e Christian Weiss

costruito (selezione)

Numerosi edifici e progetti, i più recenti ad es. 2015 BG Meinhardinum, Abbazia di Stams; 2017 scuola elementare, Kappl; 2018 stazione ferroviaria, Seefeld; 2019 Scuola dell’infanzia, Steinach a. Br; 2020 WA Bäckerbühelgasse, Innsbruck; 2022 Stazione di servizio Disk Gutmann, Ludesch

Nell’ambito della serie di conferenze “On Site”, gli architetti guidano i visitatori attraverso edifici recentemente completati in Tirolo.



vor ort 223 “stoll.wagner+partner architektur: klangkörper wilten, innsbruck”

vor ort

Fr, 24.03.2023, 17:00 Uhr

Klangkörper Wilten, Innsbruck

Klangkörper Wilten, Innsbruck – © Christian Flatscher

treffpunkt

Leopoldstraße 67, 6020 Innsbruck

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich

Da der bisherige Proberaum der Wiltener Sängerknaben im historischen „Leuthaus“ zu klein geworden war, suchte man nach einer Möglichkeit, am Areal des Prämonstratenser Chorherren-Stiftes Wilten ein zeitgemäßes Probelokal zu errichten. Im Rahmen einer ersten Machbarkeitsstudie entstand 2014 die Idee einer Überbauung der direkt neben dem „Leuthaus“ liegenden, im Eigentum des Stiftes stehenden Tankstelle. Da es sich um eine der ersten Überbauungen einer Tankstelle in Tirol handelte, folgte ein langwieriger Entwicklungs- und Genehmigungsprozess, an dem sich neben dem Stift als Auftraggeber auch die Firma Gutmann als Tankstellenpächterin mit hohem Qualitätsanspruch beteiligte.

Entstanden ist ein weitgehend geschlossener Baukörper, der straßenseitig die Betankungsinsel überkragt und mit seiner durchgehenden Außenhaut aus naturbelassenem Kupferblech selbstbewusst in Erscheinung tritt. Über eine Treppe im hinteren Bereich erreicht man die neuen Funktionen, die über ein nach oben offenes Atrium belichtet und belüftet werden.

Das „Vor Ort“-Gespräch bietet die Möglichkeit, diese komplexe Überlagerung völlig unterschiedlicher Nutzungsinhalte gemeinsam mit den Architekten zu besichtigen.

stoll.wagner+partner architektur

philipp stoll geb. 1963; Architekturstudium in Innsbruck

reinhard wagner geb. 1962; Architekturstudium in Innsbruck

seit 1995 gemeinsame Projekte; seit 2004 stoll.wagner zt gmbh; seit 20217 stoll.wagner+partner architektur zt gmbh mit David Jenewein und Christian Weiss

bauten (Auswahl)

Zahlreiche Bauten und Projekte, zuletzt u. a. 2015 BG Meinhardinum, Stift Stams; 2017 Volksschule, Kappl; 2018 Bahnhof, Seefeld; 2019 Kindergarten, Steinach a. Br; 2020 WA Bäckerbühelgasse, Innsbruck; 2022 Disk-Tankstelle Gutmann, Ludesch

Mehr zum Thema

“vor ort”-gespräche

Im Rahmen der Reihe “Vor Ort”-Gespräche führen ArchitektInnen durch kürzlich fertig gestellte Gebäude in Tirol.

weiterlesen …