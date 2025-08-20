mercoledì, 20 Agosto , 2025
E sui marciapiedi dell’Ospedale di Matera occhio a piedi e pneumatici

Franco Martina
Di Franco Martina

La segnalazione, come mostrano le foto scattate da Antonio Serravezza, è di quelle che invita a fare attenzione per evitare di farsi male, ricorrere al Pronto Soccorso, se inavvertitamente doveste graffiarvi con uno dei chiodi che spunta da griglie e supporti in gomma che sono a ridosso dei marciapiedi, prossimi all’ingresso principale. Avvertenze anche per gli automobilisti. Occhio a dove parcheggiate…

”Bisogna far attenzione -segnala Serravezza- a parcheggiare le auto lungo i marciapiedi dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Ci sono delle griglie di metallo divelte taglienti che hanno già procurato danni ai pneumatici delle auto e sono molto pericolose per i pedoni a causa di chiodi. E’ impensabile che non ci sia un servizio di controllo delle aree di parcheggio che sono diventate anche ricettacolo di rifiuti.

