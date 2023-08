E’ stato un miracolo…Vigili del fuoco, senza posa, continuano a rimuovere macerie

E’ il commento di tanti a Matera dopo il crollo della palazzina, disabitata ma interessata da un cantiere di ristrutturazione tra via Cesare Beccaria e via Lupo Protospata. Persone in transito a piedi, in auto, in moto che l’hanno scampata per un pelo. I riscontri video che hanno consentito di avere conferma che ” Tizio o Caio” erano vivi e vegeti, le conferme che non poteva esserci nessuno sotto il cumulo di macerie dalle unità cinofile e dei droni dei Vigili del Fuoco, che hanno – giustamente- preteso il silenzio per intercettare anche il più piccolo segno sotto quel multistrato di tufi, cemento, solettoni, ferro, infissi e altro ancora. Le squadre hanno lavorato tutta la notte alla luce delle fotoelettriche, con mezzi movimento terra, e continueranno a farlo per due, tre giorni almeno. Turni impegnativi per tutti e con squadre venute a dar man forte anche da fuori regione. Ma con un unico obiettivo : rimuovere le macerie. Il resto dovranno farlo gli inquirenti, indagini condotte dai Carabinieri e il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, dopo aver acquisito verbali, deposizioni, testimonianze per accertare eventuali responsabilità. Tanti gli interrogativi a cui dare risposta, quando accadono episodi di questo tipo. E qui i riferimenti sono andati inevitabilmente a disgrazie del passato, come l’esplosione di una bombola di gas al borgo Picciano e a vico Piave, al monitoraggio dei cantieri (le Scia consentono l’autocertificazione) e alla necessità ”nazionale” di mettere mano al fascicolo del fabbricato che consentirebbe di monitorare gli interventi da effettuare in relazione anche alla vetustà degli edifici. Enti locali con risorse risicate e che di proprio devono pensare a scuole, impianti strutture ed edifici di competenza. Problemi tanti, dopo lo sgombero di circa 60 persone da edifici di via Protospata e via Rosselli, a cominciare da viabilità, messa in sicurezza e ripristino dei luoghi, come sta facendo con la struttura comunale il sindaco Domenico Bernardi. Questioni che coinvolgono Comune e privati in una zona centrale della città, tra via Lupo Protospata, via Lucana, Via Rosselli, via De Sariis e, naturalmente, via Cesare Beccaria.