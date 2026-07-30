“E-state con noi – Irsina 2026”: un’estate di eventi tra cultura, musica, tradizioni e sapori

Un’estate da vivere insieme, all’insegna della condivisione, della cultura e della valorizzazione del territorio. È questo lo spirito di “E-state con noi – Irsina 2026”, il ricco cartellone di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori nei prossimi mesi, trasformando il borgo in un vivace palcoscenico di eventi.

La rassegna nasce da un grande lavoro di squadra che ha coinvolto l’Amministrazione comunale, il Comitato Festa Patronale, le associazioni del territorio e i numerosi volontari che, con passione e spirito di servizio, hanno contribuito a costruire un programma capace di coniugare tradizione, intrattenimento e promozione del patrimonio locale.

Musica, spettacoli, arte, cinema, appuntamenti religiosi, enogastronomia e sport si alterneranno in un calendario pensato per coinvolgere tutte le generazioni e offrire ai turisti un’occasione in più per scoprire uno dei borghi più affascinanti della Basilicata.

«Presentiamo con grande soddisfazione questo calendario di eventi, nato dalla collaborazione virtuosa e dal cuore di chi ama il nostro paese», sottolinea il sindaco di Irsina. «Un sentito ringraziamento va alla consigliera delegata alle Associazioni, Maddalena Lolaico, che ha instancabilmente coadiuvato il vicesindaco Gaetano Garzone nel coordinamento e nell’organizzazione dell’intero cartellone estivo. Un grazie speciale va al Comitato Festa Patronale, capofila dell’iniziativa, e in particolare alla presidente Rossella Valletta, per il prezioso e instancabile lavoro svolto con immensa disponibilità. Infine, il mio grazie più sincero è rivolto a tutte le associazioni, ai gruppi e ai volontari che hanno proposto iniziative di qualità, contribuendo a valorizzare il nostro splendido borgo».

Il programma propone un viaggio attraverso le tante anime di Irsina. Grande spazio sarà dedicato alla musica dal vivo, con concerti che spaziano dalla classica alle colonne sonore cinematografiche, passando per il folk e il reggae grazie alla presenza di gruppi come Folkabbestia e Sud Sound System. Tra gli appuntamenti più significativi figura anche il concerto del Coro Irsina-Sudafrica nella suggestiva cornice della Concattedrale di Santa Maria Assunta.

Le tradizioni religiose continueranno a rappresentare il cuore dell’estate irsinese con i solenni festeggiamenti dedicati a Santa Eufemia, alla Festa di Cristo Salvatore, a San Rocco, con i caratteristici altarini, e a Sant’Agostino, momenti che uniscono fede, identità e partecipazione popolare.

Ampio spazio sarà riservato anche alla cultura e all’arte, con mostre fotografiche dedicate al paesaggio e alla memoria storica, murales realizzati dalle associazioni, cinema all’aperto, presentazioni di libri e iniziative di residenza artistica che renderanno il borgo un laboratorio creativo a cielo aperto.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai sapori della tradizione, dalla Sagra dell’Olio alla Festa del Cacciatore e Sagra del Cinghiale, fino all’attesissima Notte Bianca, che porterà nelle vie del centro artisti di strada, musica e spettacoli.

Il cartellone si completa con numerose iniziative dedicate allo sport, alla solidarietà e all’aggregazione, tra cui il Memoriale Domenico Romano, il raduno motoristico, tornei sportivi e manifestazioni promosse dalle associazioni locali per sensibilizzare ai valori del dono e della partecipazione.

Con “E-state con noi – Irsina 2026”, il borgo si prepara a vivere una stagione intensa, fatta di incontri, emozioni e momenti di condivisione. Un invito rivolto non solo ai cittadini, ma anche ai tanti visitatori che sceglieranno Irsina per lasciarsi conquistare dalla sua storia, dalla sua ospitalità e da un calendario di eventi capace di raccontare l’anima autentica della comunità.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.