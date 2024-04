E sono 100^ le maratone corse dal sanmaurese Antonio Barbaro, trapiantato in Lombardia

Di chilometri ne ha dovuti fare tanti di chilometri, come tanta gente del sud, per trovare lavoro altrove e realizzarsi, Antonio Barbaro, 68 anni, originario di San Mauro Forte. Ed è, infatti, ad oltre mille chilometri in questo caso, Bellusco, in Lombardia, che oramai dagli anni settanta vive e svolge la sua professione di apprezzato fisioterapista. Ma di chilometri Antonio, in questi anni, ne ha macinati tantissimi e a piedi. Infatti, accanto al lavoro ha sempre coltivato la passione per la corsa che non ha mai smesso di praticare. E qualche giorno fa ha raggiunto un traguardo considerevole, un vero record, correndo e portando a termine a Milano, la sua 100^ maratona. Mentre, da tesserato della società “Ctl 3” di Carnate, Barbaro ha corso la prima nel 1983 -con la divisa degli “Amici dell’Adda”, storica società di Cavenago Brianza dove c’è un significativo insediamento di sanmauresi- partecipando alla “maratona d’inverno” di Monza che ora non si disputa più.

Per tenersi in forma, Antonio ha dichiarato che almeno due volte a settimana si sveglia alle 6,00 di mattina per allenarsi prima di recarsi al lavoro. E poi la domenica, quasi sempre in giro per gare. Ora, sembra che -dopo questo traguardo- le maratone (42 chilometri) comincino a pesare e forse le abbandonerà. Ma mai dire mai considerato che ha confessato che nel suo carnet di competizioni mancano quelle all’estero, dove non ha mai corso. Difficile che resista alla tentazione d inanellare qualche risultato oltre confine. Ma c’è tempo per farsi tentare. Intanto si gode i festeggiamenti per questo traguardo, che non è certo ordinario, raggiunto domenica alla Milano City Marathon del 7 aprile 2024.