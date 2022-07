E se per ”un volta” provassimo a non distruggere il carro?

Risposte e commenti scontati, con una tradizione che vuole e dice altro. Anche se si tratta di un’opera d’arte destinata a essere assalita e finire a brandelli, quale segno beneagurante per l’anno che verrà. Antonio Raucci non è nuovo a simili proposte e provocazioni, se volete, ma tira dritto con coerenza e chiede che anche le tradizioni possano essere riviste. Il commento di una turista, intervistata a Matera dal Tg3 Basilicata, confermano stupore e il commento : ”Peccato distruggere il carro trionfale di cartapesta del 2 luglio”. Ragionarci sopra? Almeno per una volta. Antonio ci prova, immaginando come sarebbe stati i carri del passato se fossero giunti fino a noi integri.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO RAUCCI

UNA TURISTA STRANIERA lo ha detto al TG3 delle 14: “mi dispiace che questa bellezza deve essere distrutta”.

Quindi probabilmente agli occhi dei non materani appare incomprensibile, sorprendente, lo strazzo del carro.

Magari tanti turisti avrebbero voluto vedere o rivedere il carro della Madonna della Bruna, fotografarlo, portarlo a casa, farlo vedere, elevare la notorietà dell’artista dal locale al nazionale e oltre, incrementare la visibilità nazionale ed estera della citta dei sassi. .

Nei negozi si sarebbe potuto esporre bei poster di parti del carro o del carro intero, non credo sarebbero diminuiti i profitti.

Il non strazzo del carro non necessariamente avrebbe significato lo strazzo della festa, ma, probabilmente, una migliore cucitura.

Certo una cosa del genere non si può fare dall’oggi al domani, ma in prospettiva futura.

Gli amanti della festa della Bruna, clero, istituzioni, appassionati, avrebbero dovuto preparare il popolo dei fedeli a una diversa e migliore programmazione della festa stessa.

Io. Ripeto, la festa mi piace. Non mi piace lo strazzo del carro e la distruzione di un’opera d’arte.