E se ci fosse un Museo della maglietta del 2 Luglio?

Un luogo dove raccogliere slogan, emozioni, fede e creatività che ogni anno sfilano sulla pelle di una intera comunità. Quella materana. E già, perchè negli ultimi anni sembra essere nata, intorno alla festa di Maria Santissima della Bruna, una vera e propria tradizione spontanea.

Non ci sono età. Dai neonati agli ultranovantenni o intere famiglie a tema, le T-shirt sono diventate un linguaggio popolare, un modo nuovo e autentico di raccontare l’identità di un popolo, la devozione alla Madonna della Bruna e quel senso di appartenenza che, il 2 luglio, unisce un’intera comunità. Ed è così che la processione dei Pastori che da il via all’alba ai festeggiamenti della festa patronale, diventa un lungo serpentone di fedeli ma anche di slogan in cui perdersi (o ritrovarsi) tra una marcia trionfale della banda musicale, la recita di un rosario, le batterie dei fuochi pirotecnici rionali e gli inneggiamenti alla Madonna con “Evviva Maria” . Sulle T-shirt c’è chi sceglie una frase in dialetto, perché è la lingua del cuore, chi cita un ricordo dell’infanzia, chi rende omaggio ai cavalieri, chi celebra la “maglietta della Bruna” come fosse una seconda pelle, da indossare con emozione ogni anno.



Ogni slogan è una piccola dichiarazione d’amore. “Da quando ero bambino mi riempi di emozioni”, una frase semplice, ma capace di attraversare generazioni. Racchiude il ricordo di chi è cresciuto aspettando il passaggio del carro, stringendo la mano del padre o del nonno, imparando che quella festa non è soltanto una celebrazione religiosa, ma un patrimonio di emozioni condivise. Ma anche, “Arrivi Tu e sento il cuore a mille“, “Vivo aspettando il 2 luglio” “Ammogghj ammoghj all’onn c va’n” “L’unica che ti fa svegliare alla 5 di mattina” “Il CruciBruna” o anche qualche pentito di aver messo la sveglia alle 3 di mattina che ironicamente porta in giro la maglietta ” L’anno prossimo non mi pensate proprio!!!” o ancora le magliette che segnano gli annali. Magliette semplici con sopra impresso l’anno, così come si fa con le etichette di una bottiglia di vino “La maglietta della Bruna – anno 2026.” Quasi una promessa. Come a dire: ci saremo anche il prossimo anno, perché questa tradizione continua, si rinnova, passa di mano in mano e non smette mai di costruire comunità.



Queste magliette non sono merchandising. Sono memoria stampata sul cotone. Sono fotografie che si indossano. Sono racconti popolari che camminano per le strade. Sono il segno tangibile di una fede che sa essere anche creatività, ironia, poesia e orgoglio. E perchè, allora non riconoscere il loro valore culturale? Perché non immaginare uno spazio permanente dove raccogliere queste “pillole” di saggezza, passione, devozione e fantasia? Le pareti della Fabbrica del Carro, ad esempio, oppure un luogo dedicato che possa diventare una mostra permanente. Un archivio delle emozioni della Bruna, dove ogni anno trovi posto una nuova maglietta, una nuova frase, un nuovo pezzo di storia collettiva.

Sarebbe un modo per custodire non solo il tessuto delle T-shirt, ma soprattutto il tessuto umano di una comunità che continua a raccontarsi con creatività, trasformando uno slogan in identità e una semplice maglietta in un simbolo.

Perché, in fondo, ogni Festa della Bruna lascia qualcosa di più di un ricordo: lascia parole che restano addosso.

E infine ci sono gli slogan che diventano filosofia popolare come ad esempio “La vita iat na strazzet d quorr.” La vita è una strazzata di carro. Poche parole che contengono una verità antica. Il riferimento è alla “strazzata” del carro trionfale, quell’istante tanto atteso che in pochi minuti si consuma, lasciando spazio alla nostalgia e già all’attesa dell’anno successivo. Così è la vita: intensa, bellissima, ma fugace. Un attimo che va vissuto fino in fondo, intensamente, con gratitudine, con fede e con il cuore aperto.