E’ Salvatore Ponticiello il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro dell’ASM

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera con una nota ha comunicato l’avvenuta “nomina di Salvatore Ponticiello quale nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ponticiello è laureato in Medicina all’Università degli studi di Napoli, dove ha conseguito anche la specializzazione in Medicina del Lavoro. Dal 2000 ricopre il ruolo di dirigente medico, che gli ha permesso di maturare una consolidata esperienza nel campo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il suo percorso professionale è arricchito da un master in ergonomia e da esperienze in diverse aziende sanitarie locali italiane, che ne hanno consolidato competenze tecniche e capacità organizzative. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento delle attività di prevenzione e vigilanza nei contesti” lavorativi, ambito strategico per la promozione della salute pubblica e la riduzione dei rischi professionali sul territorio.

“L’ingresso di Salvatore Ponticiello alla guida di una struttura così importante – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- rappresenta un valore aggiunto per la nostra Azienda. La sua esperienza pluriennale e le competenze maturate nel settore della medicina del lavoro contribuiranno a consolidare e sviluppare ulteriormente le attività di prevenzione, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori e alla qualità degli ambienti di lavoro. Siamo certi che saprà interpretare al meglio questo ruolo, in linea con gli obiettivi strategici dell’ASM e con le esigenze del territorio”.

“La nomina del dottor Ponticiello – ha dichiarato l’Assessore alla Salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico – rappresenta un segnale concreto dell’impegno che stiamo rafforzando anche sul fronte della prevenzione nei luoghi di lavoro, proprio in una giornata simbolicamente dedicata a questo tema. Investire su professionalità qualificate significa migliorare la capacità del sistema sanitario di intercettare i rischi, accompagnare le imprese e tutelare i lavoratori. La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo normativo, ma un pilastro delle politiche pubbliche per la salute e la dignità della persona.”

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