E’ polemica tra Apetino (Fai Cisl) a Cupparo, che l’ha accusato di fare “grave confusione” su forestazione

“La grave confusione tra attività forestali, di cui è competente il Dipartimento Agricoltura e quelle dei progetti SAAP (Servizi Agro- Ambientali Aree produttive) e ASA (Area Servizi Agro-Ambientali) di cui è competente il Dipartimento Attività Produttive non trova alcuna giustificazione, tanto più se a farla è un dirigente sindacale (Apetino, Fai-Cisl) che proprio per il suo incarico sindacale dovrebbe conoscere le differenze esistenti e non certo formali.” E’ la stilettata inflitta ieri dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo -con una nota che pubblichiamo integralmente più avanti- al Segretario Generale della Fai Cisl Basilicata, Raffaele Apetino, reo di aver fatto rilevare la sua assenza ad un incontro sulle problematiche della forestazione promosso dal collega di giunta Carmine Cicala. Secca la risposta di Apetino: “L‘Assessore Cupparo ha la memoria breve e le bugie hanno le gambe corte, rispetti gli impegni assunti il 16 Giugno 2025″. Lo fa con una nota in cui spiega “Capiamo che l’Assessore Cupparo forse è preso da altre cose, ma che non ricordi più nemmeno gli impegni assunti ad un tavolo istituzionale con Fai Flai e Uila è offensivo per i lavoratori. Però siccome noi della Fai Cisl Basilicata non abbiamo la memoria corta glielo ricordiamo volentieri per il bene sempre e solo per i lavoratori lucani. Ricordiamo inoltre all’Assessore Cupparo dell’incontro congiunto svolto insieme all’Assessore Cicala in data 16 Giugno 2025 per affrontare le questioni relative ai lavoratori Forestali, Saap e Asa (di cui alleghiamo foto.) Ricordiamo sempre all’ Assessore Cupparo nel caso avesse dimenticato dell’impegno assunto insieme all’ Assessore Cicala e con tutte le organizzazioni sindacali presenti ad una gestione congiunta ed omogenea di tutta la platea dei lavoratori Forestali, Saap e Asa in riferimento: pagamento stipendi, giornate lavorative da aumentare per raggiungere le 151, Progetto Asa. Così come da comunicato Unitario Fai, Flai e Uila del 16 Giugno 2025. Dare dello smemorato ad un dirigente della Cisl non ci tocca nemmeno lontanamente, noi della Fai Cisl non ne facciamo mai una questione ma guardiamo sempre al bene della collettività, quello che un rappresentante delle istituzioni dovrebbe fare quotidianamente, ma comprendiamo bene che non tutti siamo uguali. Ricordiamo all’Assessore che abbiamo inviato unitamente ai colleghi Flai e Uila almeno 3 richieste di incontro congiunte ma mai degne di risposta. Come Fai Cisl siccome pensiamo sempre nella buona fede delle istituzioni, siamo certi che nell’incontro previsto per lunedì 17 Novembre 2025 l’Assessore Cupparo sarà presente per dare tutte le risposte che i lavoratori aspettano da tempo, cittadini uomini e donne che pagano profumatamente le tasse e che hanno bisogno di risposte.”

