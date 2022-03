E’ oramai solo una questione di numero di poltrone in giunta regionale ciò che separa ancora Fratelli d’Italia dal riabbracciare Bardi. Ve ne do una, rilancia il Presidente, no ne vogliamo due, rispondono loro.

Infatti è un Bardi che -al momento- non si è arreso completamente e che cerca una via d’uscita onorevole dal cul de sac in cui si è infilato, quello che, rinunciando al veto sui nomi dichiara: “È fondamentale che Fratelli d’Italia accetti di rientrare in Giunta: chiedo che mi venga indicato il nome che il partito riterrà più utile a ricoprire tale incarico” (https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2022/03/26/basilicata-bardi-fdi-accetti-di-rientrare-in-giunta_7455ca42-0a9c-4a01-a975-b68d436f59b2.html).

Ma a tambur battente gli interpellati rispondono in coro che occorre invece: “riconoscere a Fratelli d’Italia quella giusta rappresentanza in Giunta, che non può limitarsi ad un componente.” (https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2022/03/26/basilicata-fdi-superare-egoismi-e-tatticismi-dei-partiti_05149759-8cbe-4f54-9a8b-4f81215959f2.html)

Certo, come potrete leggere nei comunicati integrali (che potete leggere ai link precedenti), il tutto viene condito dall’interesse dei lucani e quant’altro di circostanza, ma la sostanza della pretesa dei meloniani è quella che sintetizzavamo nel titolo di un nostro pezzo di ieri (https://giornalemio.it/politica/bardi-arrenditi-e-alle-nostre-condizioni-e-lultimatum-dei-fratelli-ditalia/): “Bardi arrenditi! E alle nostre condizioni“.

Chissà, forse oltre a fargli ingoiare Gianni Rosa, vorrebbero anche rifilargli di nuovo Leone.

Una cosa è certa, considerato lo stato dell’arte di degrado ed insopportabilità di questa pantomima in cui si è cacciata la maggioranza di centro destra, nessuno può pensare di uscirne più bene, qualunque sia l’esito.

Perchè alla fin fine si sarà trattato -con tutta evidenza- solo di un pessimo film dal titolo “Per un pugno di poltrone“, con tanti personaggi e comparse completamente inadeguati ai ruoli ricoperti o solo ambiti.

Una pessima sceneggiata insopportabile per i lucani e di cui non si vede l’ora che appaia la scritta “The End“.

E’ una questione di ore, oramai, poi si dovrebbe giungere (in caso di mancata capitolazione totale di Bardi a FdI) ad un barlume di chiarezza in Consiglio Regionale con il voto sulla mozione presentata dai consiglieri regionali del M5S e del PD. Forse.