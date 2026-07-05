E per il 2027 il carro della Pace…

Un auspicio, un tema per il bozzetto dell’anno che verrà per il carro trionfale di cartapesta in onore della Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna. E’ ancora presto, ma il tema della pace più volte ripetuto nei discorsi- finora finiti nel vuoto- dei Papi Francesco e Leone XIV è di strettissima attualità, in relazione alle ipocrisie di paesi guerrafondai come Stati Uniti, Israele che continuano ad alimentare conflitti e corse al riarmo per esigenze geopolitiche e finanziarie. E allora il suggerimento di Franco Vitulli, con il tocco dell’Intelligenza artificiale, è di quelli da tenere in considerazione con un invito a farsi costruttori di pace, a cominciare dall’Italia e dall’Europa, finora privi di autonomia decisionale. Il riferimento al Vangelo potrebbe essere quello legato a ”La Beatitudine degli operatori di pace (Matteo 5,9). E’ il discorso della Montagna, quando Gesù proclama beati coloro che si impegnano a diffondere la pace, definendoli “figli di Dio” . Un suggerimento e tale resta, perché la scelta, come è tradizione spetta all’Arcivescovo mons Benoni Ambarus che lo comunica per tempo . Poi l’Associazione ”Maria Santissima della Bruna” pubblica il bando, con la selezione dei bozzetti affidata alla giuria di esperti per l’aggiudicazione. Per tre anni consecutivi il manufatto è stato realizzato da Francesca Cascione, che ha annunciato per tempo di non voler continuare. Nel 2027 avremo un nuovo artista.Resta,intanto, la suggestione di Franco Vitulli, che non è un maestro e artista della cartapesta, ma che alle tradizioni ci tiene. E allora ecco la suggestione del carro per l’anno prossimo, con i grandi della Terra, finora promotori e coinvolti nei conflitti, in ginocchio davanti alla prua del carro trionfale. Tutti a chiedere perdono per i lutti che hanno procurato, ignorando puntualmente i diritti dei popoli, a Maria Santissima della Bruna ”Regina della Pace nel Mondo”. Ci sta, visto che Matera è Civitas Mariae e Città della Pace e dei Diritti umani.