La Regione Basilicata, come da comunicato che pubblichiamo di seguito, ha approvato il progetto definitivo per il completamento della linea di Trenitalia Ferrandina- Matera fino al borgo La Martella. Una incompiuta che, grazie anche al Pnrr e al contratto di programma Regione -Rete ferrovie italiane, dovrebbe essere completata entro il 2026. Impegno e auspicio sono quelli. Ma prima occorre appaltare le opere. Il cronoprogramma delle attività indica per “l’attività negoziale il periodo giugno -dicembre 2022 e la consegna delle prestazioni”, “progettazione esecutiva e realizzazione tra dicembre 2002 e dicembre 2026”. Auspicando, trattandosi di appalti, che non ci siano intoppi. Le opere, su una linea di 20 chilometri, consistono nell’adeguamento e completamento delle opere civili fino ad ora realizzate, nell’attrezzaggio tecnologico della linea e della stazione di La Martella e nella realizzazione della lunetta a nord di Ferrandina per il collegamento diretto verso Potenza. Attendiamo il taglio del nastro per la inaugurazione del cantiere e con tanto di benedizione della prima pietra, come accadeva un tempo. Del resto la storia della linea , nella prima Repubblica, è stata contrassegnata da fasi gestionali che hanno portato al fallimento delle associazioni di imprese. I tempi sono cambiati e, come accaduto per il tratto materano della Bradanica, siamo in un contesto diverso. Ma è bene seguire tutte le tappe del progetto di completamento della linea e in attesa, finora solo silenzio, sulle scelte delle tre ipotesi in direzione adriatica della tratta che, così come è, si ferma a La Martella. E tra le ipotesi c’è anche quella di utilizzare la trincea delle Fal, accanto ai prolungamenti e innesti sulla linea pugliese (Gioia del colle e dintorni). Come San Tommaso attendiamo fiduciosi che il treno, dopo il 2026, arrivi in stazione e si appresti (chissà) a proseguire oltre.



LA NOTA DELLA REGIONE BASILICATA

Con una delibera di Giunta è stato approvato il progetto definitivo. La soddisfazione del governatore Bardi e dell’assessore Merra.

Via libera, con una delibera nell’ultima seduta della Giunta regionale, al progetto della Ferrandina-Matera La Martella. L’esecutivo lucano ha approvato il progetto definitivo della nuova linea ferroviaria per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale. Il costo dell’intervento è stimato in 365 milioni di euro e risulta interamente finanziato nell’ambito del vigente aggiornamento del Contratto di Programma tra Regione Basilicata e RFI 2021- 2027, dei quali 50 milioni di euro, provengono dal Pnrr.



“Grazie all’impegno della Regione Basilicata questo collegamento ferroviario atteso da anni diventerà finalmente realtà – commenta il presidente Vito Bardi. È un’opera importante per tutta la Basilicata che porterà a connettere e riconnettere il territorio lucano con tutte le principali direttrici di traffico nazionali. Salerno e Napoli sono le porte di accesso del Mezzogiorno al sistema Alta Velocità e Taranto rappresenta un importante polo economico. L’auspicio di questo governo regionale – conclude Bardi – è di vedere il rapido completamento delle opere”.

“È la conclusione – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra – di un percorso durato anni, sancito da una volontà netta della Regione Basilicata. Un percorso iniziato da tempo che verrà ricordato per aver segnato ogni anno, almeno negli ultimi dieci anni, una singola importante tappa, senza però mai vederne la meta. Abbiamo raggiunto quel traguardo dal quale potrà scaturire – conclude l’assessore Merra – quella visione diversa del sistema infrastrutturale di Basilicata di cui si è parlato dall’inizio del nostro mandato”.