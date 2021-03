Ricordate? Ne avevamo parlato in un recente servizio https://giornalemio.it/salute-e-benessere/palazzina-asm-di-via-gramsci-in-panne-in-attesa-di-trasloco/ sui sulla necessità di effettuare i dovuti lavori in quella struttura della Asm, che in via Gramsci ospita servizi di base, in attesa di un trasferimento in altra sede. Ma il degrado non aspetta e oggi , 10 marzo, è venuto giù un pezzo di cornicione esterno che è finito sul marciapiede ma senza, per fortuna, colpire nessuno. Inevitabile l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno spicconato gli intonaci. Poi la transennatura da parte della Asm, per garantire comunque l’accesso alla struttura. Auspicando che sia la volta buona per prendere una decisione definitiva: lavori di riqualificazione o trasloco. Il degrado non aspetta. Anzi, si aggrava e con tutti i rischi che la cosa comporta.