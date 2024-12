E’ online il nuovo portale della Regione Basilicata

È online il nuovo sito istituzionale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it), sviluppato secondo gli standard adottati da tutti gli altri enti regionali. Il progetto, nato dalla collaborazione con l’Ufficio Amministrazione digitale della Regione e anticipato dalla realizzazione del nuovo sito web di Agr Ufficio stampa della Giunta regionale, garantirà più uniformità, accessibilità e fruibilità delle informazioni istituzionali. Il portale presenta una homepage dinamica, visualizzabile anche per gli smartphone, in cui i contenuti sono organizzati in formato “anteprima” con tre elementi per ciascuna categoria (avvisi pubblici, notizie della Giunta regionale, notizie del Consiglio regionale, iniziative ed altro) e specifici rimandi alla sezione d’interesse dove è possibile trovare più dettagli dell’informazione cercata. Nella homepage è anche pubblicata una sezione multimediale con i contenuti prodotti dall’Ufficio stampa della Giunta: notiziario radiofonico e video di approfondimento sia sulle iniziative della Regione, sia su storie e personaggi che si sono particolarmente distinti in vari campi professionali e artistici. Disponibile, inoltre, l’anteprima “social wall” che rimanda a post pubblicati su Facebook e Instagram. Oltre ai contenuti giornalistici prodotti dagli uffici stampa di Giunta e Consiglio, riportati in ordine cronologico con tre “finestre” ciascuno, avranno una migliore visibilità tutte le comunicazioni delle Direzioni, veicolate attraverso gli addetti, interni ed esterni, degli Urp (Ufficio relazioni con il pubblico). La migrazione dei contenuti dal precedente portale potrebbe aver generato alcune imprecisioni che saranno progressivamente corrette. L’Ufficio stampa della Giunta regionale invita a segnalare eventuali anomalie attraverso il modulo “Valuta questa pagina” in testa e in fondo alla homepage.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.