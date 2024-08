E’ notte di San Lorenzo…ma il picco di stelle cadenti è previsto per il 12.

Ed eccoci giunti all’annuale appuntamento con le Perseidi, le stelle cadenti più attese dell’anno in cui chi più chi meno starà con la faccia in su per esprimere il fatidico desiderio. Ma, dicono gli esperi, che il picco di questo sciame meteorico non coinciderà con questa che è la notte di San Lorenzo, tradizionalmente associata a questo evento, ma si prevede che avverrà qualche giorno dopo, il 12 agosto. Le condizioni per l’osservazione, rassicura l’Unione Astrofili Italiani, si annunciano favorevoli in quanto il disturbo potenzialmente causato dalla luminosità della Luna sarà quasi del tutto assente. Sempre gli astrofisici ci dicono che, nel momento di massima attività, ci si aspetta una frequenza di oltre 100 meteore l’ora. Qualcuna dunque -statisticamente- toccherà anche a noi vederla. Sempre loro. gli esperti, ci ricordano che lo sciame delle Perseidi si deve alla cometa Swift-Tuttle, e che -giusto per rovinarci la magia- a “cadere“, quindi, non sono proprio le stelle…. ma le briciole seminate dalla cometa. Della serie, le stelle quelle vere….non cadono mai!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.