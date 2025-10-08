E nel presepe 2025 anche la Madonna ”prena”

Sì.. c’è chi ci ha pensato, la Belenes Puig di Barcellona (Spagna), che ha prodotto un quadretto itinerante in resina con Maria incinta ( prena in dialetto materano) pronta a far parte del presepe 2025. E’ una delle tante figure della mostra permanente di pupi da presepe del glorioso Emporio Morelli di Matera, condotto da Emanuele Morelli, che ha fatto del Natale, tanta parte dell’oggettistica della tradizione di Matera ”città presepe”.La Madonna ”prena” ne fa parte a pieno titolo. Del resto Maria era incinta di Gesù e a dorso di un asinello era giunta a Betlemme ma per lei e per il bimbo che aveva in grembo non c’era posto nel villaggio e allora la provvidenziale stalla con la mangiatoia divenne il luogo per il lieto evento. Con la stella cometa a indicare ai Re Magi il luogo del nascituro. In attesa del lieto evento Emanuele allestisce presepi, uno gli è stato commissionato da un materano che vive in Argentina, mentre i turisti indicano già dalla vetrina i ”pezzi” che faranno parte del loro presepe made in ”M” come Matera e come Morelli Grande Emporio da generazioni.

