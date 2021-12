Non lasciatevi impietosire dagli inviti di persone che vi avvicinano per chiedere contributi a favore di persone non udenti, magari invitandovi, a sottoscrivere un modulo da compilare con i vostri dati personali, perchè sotto una nobile iniziativa si nasconde l’attività truffaldina di quanti – puntualmente- ci provano a carpire ‘abilmente’ la buona fede di persone anziane e di sprovveduti. A lanciare l’allarme il questore di Matera Eliseo Nicolì nel corso della presentazione del nuovo vicario e primo dirigente della Polizia di Stato Adriana Cappena. Un appello ad aprire occhi e orecchie…per non incappare in una truffa, che si sta ripetendo e che a Natale potrebbe trovare terreno fertile nel buon cuore di cittadini e turisti. E a conferma della recrudescenza del fenomeno la denuncia di due cittadini romeni, residenti a Bari, come ha ricordato il dirigente della Ups Marco Pilieri, che si erano finti sordomuti per chiedere contributi utilizzando il paravento di una associazione che sostiene persone indigenti. Episodio avvenuto in centro e con i due soggetti dal fare felpato, accattivante, con cartellina e materiale pubblicitario da mostrare, per indurre alle donazioni. Tutto falso, naturalmente. La cosa si era ripetuta la scorsa estate, con altre quattro denunce. Da qui l’invito a cittadini, titolari di attività economiche a segnalare la presenza di possibili truffatori. Ogni indizio, dai tratti somatici, depliant, bollettini, auto e via elencando può servire a smascherare i soliti noti che fanno ‘orecchio da mercante’, come riporta un antico adagio popolare, per truffare il prossimo.



L’incontro con il questore e i dirigenti è servito anche a fare il punto nella campagna interforze per il rispetto delle norme anticovid sul greenpass, o pass verde. ” C’è senso di responsabilità tra la gente- ha detto il questore Nicolì- e questo è un bel segnale. I controlli ci sono e qualche sanzione è stata comminata circa il mancato uso delle mascherine. Siamo al lavoro, e le riunioni in Prefettura servono a questo, per i servizi da attuare in occasioni di eventi che si terranno nei prossimi giorni in tutta la provincia”. Naturalmente Questura e forze di polizia di Stato mobilitate con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale nelle attività di prevenzione e controllo anticovid e per tutta la casistica (furti, botti ecc) di ordine e sicurezza pubblica di festività tranquille.



Al lavoro il nuovo vicario del questore, Adriana Cappena, barese, che a Matera è venuta in più occasioni e per lavoro con l’anno da capitale europea della cultura. Continuerà quanto avviato dal collega Michele De Tullio, che ha assunto l’incarico di vicario del questore di Taranto. Il nuovo dirigente proviene dalla Questura di Sondrio, dove ha svolto le funzioni di vicario del Questore. Ha prestato servizio con diversi incarichi a Reggio Calabria, Foggia, Brindisi e Bari distinguendosi in diverse operazioni. Farà bene anche a Matera e con un lavoro di ”squadra” che contraddistingue l’operato della Questura della Città dei Sassi.