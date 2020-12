Non c’è Natale senza presepe, che è visibile nell’atrio del Cinema comunale con la Natività dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, e senza il suono delle zampogne. Due segni della tradizione contadina che Matera, con i Sassi ”città presepe”, non potevano mancare…E il suono di domenica 13 dicembre nel giorno di Santa Lucia, è stato una dolce e poetica conferma, tanto attesa. La presenza due zampognari, padre e figlio, provenienti da Santeramo in Colle ( Bari) con uno strumento originale, realizzato con materiali della tradizione con l’otre o sacca in pelle di capra, ha riproposto temi pastorali che hanno conquistato grandi e piccini. E’ il passato che ritorna , con la memoria di una comunità che non vanno dimenticate, riscoprendo l’anima dei rioni Sassi. Vecchia storia. Ma serve per far ripartire l’immagine e l’offerta di Matera.



Natale di inclusione, solidale, come riportato in altri servizi a valle del programma varato dall’Amministrazione comunale, con le luminarie e l’iconografia standard degli abeti. Ce ne sono due in piazza Vittorio Veneto: uno con decorazioni d’argento e l’altro a spalliera posto davanti all’ingresso del Cinema Comunale, con alla base la Natività…e in alto il ”puntale” costituito dall’orologio del Palazzo dell’Annunziata. Non c’è stato tempo. Ma un cerchio di lampadine o un tubo luminoso intorno al quadrante avrebbero ”completato” il vertice dell’albero. E, a proposito, di alberi l’offerta si completa con quello tradizionale a palline rosse di piazza San Francesco d’Assisi- nel piazzale delle banche, con la facciata della Bper illuminata da tempo con fasci tricolori – e con l’altro a sfere luminose all’incrocio tra piazza Matteotti e via Don Minzoni, a segnare l’asse pedonale (non chiamatelo boulevard, che è un’altra cosa) di collegamento tra area direzionale e centro storico. Si poteva fare di più? L’anno prossimo…Senza introiti dalla tassa di soggiorno, sinergie pubblico privati, risorse aggiuntive non si va nessuna parte. Buone feste.