E’ morto Pippo Baudo “il presentatore” per eccellenza

Ha fatto la storia della TV italiana. Il presentatore per eccellenza. E’ morto poco fa a 89 anni Pippo Baudo. Si è spento in ospedale, al Campus Biomedico di Roma. L’ultima volta che si era visto in pubblico era stato per la festa dei 90 anni dell’autore tv Piefrancesco Pingitore, lo scorso settembre, quando era stato fotografato in sedia a rotelle ma sorridente. Perfettamente lucido. Una carriera lunghissima difficile da condensare in poche righe. Il massimo esponente dell’intrattenimento nazionalpopolare italiano, presentatore della memorabile triade degli show Rai Domenica In-Fantastico-Festival di Sanremo, definito dal critico Aldo Grasso: “il nuovo che avanza di continuo perché sta fermo”. Baudo, infatti, in oltre quarant’anni di carriera, dentro a quell’incredibile scatolone del piccolo schermo ha saputo fare di tutto: intrattenere, dialogare, improvvisare, fare da spalla, fingere di scandalizzarsi per i monologhi dei comici e perfino sorprendersi di fronte a un suicidio (finto?) in diretta nazionale. Altissimo braccia lunghe e mani larghe, falcata ampia, Pippo, liceo classico a Catania, laureatosi in legge a metà anni cinquanta, ottimo suonatore di pianoforte e grande conoscitore della musica, ha avuto il pallino del presentare già da ragazzo, quando si faceva notare tra un’esibizione e l’altra dal palco di Miss Sicilia o dal Festival di Castrocaro, dal Cantagiro a Un disco per l’estate. L’esordio in Rai nel ’66 è, secondo leggenda, casuale: non arriva in tempo la cassetta per mandare in onda una puntata di Rin Tin Tin ed ecco che viene inserita la puntata pilota del quiz musicale Settevoci. Pippo fa centro subito e nessuno lo ferma più. Nel ’68 è già conduttore del festival di Sanremo, poi conduce prima Luna park (dove scopre e lancia Heather Parisi), poi sostituisce Corrado a Domenica In e lì rimane re incontrastato fino al 1985. Nel dicembre del 1980 Baudo in una puntata di Domenica In fa cantare Vasco Rossi dal Motor Show di Bologna, attirandosi le ire degli opinionisti della carta stampata che gridarono allo scandalo. Ma di scandali organizzati ne seguirono diversi: i monologhi di Beppe Grillo (la celebre finta telefonata tra Craxi e Martelli sui socialisti ladri), il Trio Solenghi-Lopez-Marchesini (la gag sull’Ayatollah Khomeini creò un incidente diplomatico con l’Iran) e Roberto Benigni a Fantastico con quella gag “scandalosa” in diretta. Con l’ospitata di Grillo che gli costò temporaneamente la carriera in Rai, cacciato dal presidente (socialista) della Rai, Enrico Manca. E lui se ne andò a fare una rapida passerella su Canale 5 da Berlusconi, per poi tornare dopo aver pagato una penale al Cavaliere in Rai nel 1988. Rivolta San Remo come un calzino quando subentra per la quinta volta nel 1992 per rimanerci fino al 1997, rivelandosi un ottimo talent scout: nel 1993 vince Mistero di Ruggeri, ma tra le Novità si afferma una sconosciuta Laura Pausini con La solitudine; nel ’94 trionferà sempre tra le Novità un certo Andrea Bocelli; mentre nel ’95 vince direttamente tra i Big un’altra scoperta di Baudo, Giorgia con Come saprei. E scusate se è poco. Quel 1995 che fu anche l’anno del tentativo di suicidio in diretta del 40nne Pino Pagano che minaccia di buttarsi di sotto dalla balconata dell’Ariston. Pippo arriva a grandi falcate gli si avvicina, lo abbraccia, gli parla (tutto in diretta) e il suicida cambia idea. Fu una farsa? Anni dopo Pagano in una lettera scagionerà Baudo dall’organizzazione della messa in scena ma incolperà della recita la Rai. Nel 1996 infine il capolavoro Sanremo di Pippo viene incoronato dalla scelta di mettere in gara Elio e le storie tese con La terra dei cachi. Gli anni duemila non porteranno più fortuna a Baudo che gradualmente uscirà di scena con pregevoli show Rai come Novecento (2002-2003). Infine, è storia televisiva la gag del “parrucchino”, tormentone diventato una sorta di gioco nell’agguerrita rivalità tra Pippo (Rai) e Mike (Biscione). Chi dei due lo indossava? Nessun giudice ha mai stabilito chi avesse torto o ragione. Chissà se si incontrano lassù, magari lo verificheranno da soli. Buon viaggio.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.