È morto Pasquale Laurito, la “Velina Rossa”

A Roma è morto questa notte Pasquale Laurito, decano della stampa parlamentare, dove arrivo dal Cosentino nel 1947, quando segue i lavori della Costituente, come corrispondente del giornale “La democrazia del lavoro“. L’inizio di un lungo percorso giornalistico in cui ha raccontato le cronache politiche e parlamentari di quasi 80 anni di vita repubblicana. Lauritò a fine anni ’70 dette vita alla Velina Rossa, foglio di notizie ufficiose (quella che oggi è la newsletter) parlamentari dedicato a raccontare scena e retroscena del Pci e della sinistra. Un contraltare alla Velina bianca di Vittorio Orefice, che dava invece conto delle vicende della Dc e della maggioranza di governo. Entrambe inviate via fax. Alla domanda “Non bastava l’Unità?“, rispondeva “L’Unità era l’ufficialità, serviva un foglio di retroscena, di allusioni, che rivelasse il dietro le quinte. Io vivevo praticamente a Botteghe Oscure. Quando il Pci decise di chiedere le dimissioni di Leone, nel ‘78, Tatò mi avvertì per tempo: fu la Velina Rossa ad anticipare tutti”. Raccontava che nei dibattiti alla Costituente Palmiro Togliatti duellava in latino con Benedetto Croce. Definì Matteo Renzi “taverniere fiorentino”.

Laurito avrebbe compiuto 98 anni il 15 maggio essendo nato – da famiglia arbëreshë – a Lungro, un piccolo centro in provincia di Cosenza, nel 1927. Aveva iniziato la militanza comunista da giovanissimo, accanto agli operai delle miniere di salgemma. “Quell’esperienza è stata la mia scuola di vita e anche il primo approccio al giornalismo, visto che pubblicavamo un foglio di notizie, che si chiamava La riscossa“, ha ricordato di recente. “Era fiero – racconta l’Associazione Stampa Parlamentare – di aver preso la tessera del partito comunista a 17 anni e 8 mesi, non ancora 18enne. A vent’anni arrivò a Roma e da allora ha raccontato le cronache politiche e parlamentari di quasi 80 anni di vita della Repubblica, come giornalista prima di Paese Sera, poi del Globo e dell’Ansa e per conto dell’agenzia aveva seguito il Partito Comunista. Appassionato di barca a vela e di opera lirica, è stato un punto di riferimento per tutti i giornalisti parlamentari. Di recente era stato insignito del titolo di commendatore della Repubblica.” Per se stesso Laurito, usò la definizione di “cattocomunista“: “Montecitorio deve restare laico. Ho visto otto papi e ho tifato solo per Giovanni XXIII. La guerra fredda mi atterriva e lui ricevette la figlia di Krusciov” rispose a Stefano Lorenzetto che lo intervistò sul Corriere della Sera nel 2019. “Ci sarà un decano dei giornalisti nella Camera alta, anzi altissima?”, chiese Lorenzetto. “In paradiso? Aspettano me, forse”. I funerali ci saranno sabato alle 15, nella chiesa romana di Sant’Emerenziana.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.