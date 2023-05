E’ morto Nicola Calbi (indagò le origini cristiane del socialismo), i funerali a S.Mauro Forte

Apprendiamo della scomparsa del professore Nicola Calbi, antesignano delle attuali posizioni che vedono la Chiesa di Papa Francesco impegnata in una sorta di connessione del Vangelo con l’apertura di una nuova via di progresso per il destino del mondo, per la pace e contro un ordine economico che crea miseria ed esclusi. Viveva da tempo oramai a Roma, ospite dell’Ordine Religioso dei Padri Trinitari (di cui è stato anche presidente dai primi anni 80 sino al 2019), mentre il rito funebre verrà celebrato nella Chiesa Madre di San Mauro Forte (suo paese natio), lunedi 29 Maggio alle ore 17,00 (dopo quello che si svolgerà invece a Roma in mattinata -ore 10:00 -presso la Basilica di San Crisogono, Piazza Sidney Sonnino.). E, infatti, proprio di origini cristiane del socialismo scriveva nel lontano 1968, quando allora sacerdote a Tricarico, scrisse il suo dirompente -per l’epoca- libro “La scoperta del Vangelo e il nuovo socialismo” (Edizioni Presenza, Lire 1.000) esplicitando l’auspicio del “ritorno dei cattolici al Vangelo e preparare lo spazio alla loro presenza, oggi nella elaborazione e domani nella creazione di una società a carattere socialista“. Un testo che, scrivevamo nel febbraio 2020 (in occasione di una sua visita a San Mauro Forte e la pubblicazione di una intervista raccolta da Mimì Deufemia : https://giornalemio.it/cultura/intervista-a-nicola-calbi-che-nel-1968-scrisse-di-origini-cristiane-del-socialismo/) avrebbe meritato/meriterebbe tutt’ora una ristampa, per essere letto con gli occhi di oggi, quale utile traccia rispetto ad un mondo con un sistema dominante in crisi e al protagonismo della Chiesa di questo Papa, con un movimento socialista che ha abbandonato il campo rispetto al proprio ruolo di difesa dei deboli e di contestazione dello status quo.

La Presidente del Laicato Trinitario, Signora Dolla Batour El Zoghby in Nader, ha così commentato la scomparsa “Carissimi Consorelle e Confratelli in qualità di presidente del Laicato Trinitario, mi preme esprimere le più sincere condoglianze a voi tutti per la perdita del nostro caro amico, prof. Nicola Calbi. La notizia della sua dipartita ci ha colpiti profondamente, lasciando un vuoto incolmabile nel Laicato Trinitario.

Nicola è stato non solo un grande uomo e fine pensatore, ma anche un amico molto caro per molti di noi. Le sue doti umane, intellettuali e spirituali hanno lasciato un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui momenti di riflessione, di preghiera e di amicizia. ….Ricordiamo con affetto e gratitudine la vita, la guida e l’opera di Nicola, che rimarrà sempre un esempio per tutti noi.”