E’ morto il partigiano Sergio. Una vita per la verità sulle trame del Belpaese

Se n’è andato a 100 anni sulla scia di una militanza, partigiana, comunista e di impegno politico per sollevare i coperchi sulle tante trame oscure che caratterizzano, purtroppo, la storia e le vicende dell’Italia , segnate da poteri occulti e trasversali, nello Stato e con pressioni straniere, che non riesce ad avere autonomia decisionale e a decidere del proprio futuro. Persone come Sergio Flamigni, romagnolo, hanno scavato, indagato e scritto libri da rileggere per le edizioni Kaos come ” Resistenza in Romagna” , ”Trame atlantiche” Storia della Loggia massonica segreta P2, “Il mio sangue ricadrà su di loro”, Gli scritti di Aldo Moro prigioniero delle Br, Il covo di Stato, I fantasmi del passato, La carriera politica di Francesco Cossiga, e per ultimo “La sfinge delle Brigate rosse. Delitti, segreti e bugie del capo terrorista Mario Moretti”.



Il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera in un post lo ha ricordato così :

ADDIO COMPAGNO E PARTIGIANO SERGIO FLAMIGNI.

Oggi, lutto importante nel mondo dell’antifascismo : è morto all’età di 100 anni, il grande compagno Sergio Flamigni. Partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, aveva dedicato tutta la sua vita a studiare il caso Aldo Moro. Nel 2005 ha fondato l’Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l’imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. Ci lascia il vuoto immenso della sua militanza, di tutta una vita al servizio della democrazia, della Costituzione, delle istituzioni, della memoria storica, e della ricerca di verità.

